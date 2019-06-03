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AMD和三星宣布合作：共同研发超低功耗、高性能移动GPU技术

2019-6-3 23:12:58来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月3日消息 AMD和三星电子有限公司今天宣布达成多年战略合作伙伴关系，作为合作伙伴关系的一部分，三星将获得AMD图形IP授权，并将专注于对于加强移动设备（包括智能手机）创新至关重要的高级图形技术和解决方案。

“随着我们为技术的颠覆性变革做准备并发现新机遇，我们与AMD的合作将使我们能够为未来的移动应用推出突破性的图形产品和解决方案，”三星电子S.LSI Business总裁Inyup Kang表示。“我们期待与AMD合作，加速移动图形技术的创新，这将有助于将未来的移动计算提升到新的水平。”

“在PC，游戏机，云和HPC市场上我们的Radeon图形技术的采用率已经显着增长，我们很高兴现在与行业领导者三星合作，加速移动市场的图形创新，”AMD总裁和CEO Lisa Su博士说，“这一战略合作伙伴关系将把我们的高性能Radeon显卡扩展到移动市场，大大扩展了Radeon用户群和开发生态系统。”

合作的主要条款包括：

  • AMD将把基于最近宣布的、高度可扩展的RDNA图形架构的可定制图形IP向三星授权，后者可将其用于移动设备，包括智能手机等产品。

  • 三星将向AMD支付技术许可费和版税。

受此消息影响，AMD的股价周一早盘上涨7%。

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关键词：AMD三星

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