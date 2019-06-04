苹果iOS 13重大改变！手机蜂窝网络可下载任意大小App

IT之家6月4日消息 上周，苹果将iPhone的手机蜂窝网络App下载限制从150MB增加到200MB，现在该限制正在被完全取消。

对于iOS 13系统，苹果会在用户尝试在移动蜂窝网络上开始大量下载时向用户发出警告，但你可以选择超过这个限制。

在这种情况下，PUBG（绝地求生）的App Store版本大小超过2.32GB。当试图在iOS 12上下载游戏时，它根本不允许通过移动网络数据上下载。

在iOS 13中，系统现在会显示一个对话框，警告应用程序大小很大，请注意文件大小。用户可以选择继续下载或安排在设备恢复Wi-Fi连接时进行下载。

你甚至可以在“设置”中自定义此行为。iTunes&App Store中有一个名为“App Downloads”（应用下载）的新选择。默认选项是“询问是否超过200MB”并显示上面的图示警示信息。

在“询问优先”模式下，始终会提示用户确认蜂窝应用程序下载。另一方面，选择“始终允许”可以消除所有障碍，这意味着系统可以在没有任何中断的情况下愉快地完成蜂窝网络下载；这对于拥有无限流量数据套餐计划的用户来说非常棒。

不过iPhone在国外或境外漫游时总是需要通过许可。