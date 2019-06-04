设计师爆料：LOL新版瑞兹或取消点控束缚

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IT之家6月4日消息 英雄联盟设计师在推特上爆料，他刚刚完成了一场对抗瑞兹的玩法测试，“当瑞兹只能减速而不是点控束缚你的时候感觉真的好极了。你等他用完E清兵，然后在E的CD时间里上去强开。理想状况下他对线不再那么安全了，这就意味着瑞兹可以拥有更多的力量的同时，也可以不再成为职业选手的安全牌，一个后期发育型法师。”
这似乎意味着瑞兹将面临着技能重做的“风险”，当然，目前尚处于测试阶段，并不代表最终一定会重做。
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