Instagram终于找到二把手：曾在Facebook工作11年

新浪科技讯北京时间6月4日早间消息，经过近9个月的寻找，Instagram终于找到了新的二号人物：他目前正在旁边的另一栋建筑里办公。

贾斯汀·奥索夫斯基（Justin Osofsky）长期在Facebook担任高级管理人员，也是该公司管理团队的成员，他将加盟Instagram担任COO，成为亚当·莫瑟里（Adam Mosseri）的副手。

这对Instagram来说是一个重要补充，因为奥索夫斯基从母公司Facebook带来了丰富经验，他在那里度过了11年的职业生涯。在2016年美国总统大选之后，奥索夫斯基越来越多地参与Facebook的安全和保障工作，并负责内容审查团队，还负责监督兼并和收购。他此前曾负责媒体合作事宜。

此事是周一早上向Instagram员工宣布。

这项任命也为莫瑟里填补了一大空白，他自去年秋天以来一直在寻找COO。奥索夫斯基即将加入Instagram的高管团队。在过去的六个月里，经过多次离职和内部重组后，这个团队几乎完全重建。

Instagram近年来在Facebook内部的重要性日益增长。该应用程序拥有超过10亿用户，还有一些估计表明Instagram将很快贡献Facebook的大部分收入增长，因为该公司核心社交网络的新用户数量开始放缓。一年前，Instagram估计价值约1000亿美元，约占Facebook总市值的20%。