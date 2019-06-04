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苹果发布史上最贵“厨房用具”！网友：这不是刨黄瓜的么

2019-6-4 8:16:31来源：新浪科技作者：妙娴责编：阿迷评论：

苹果公司今日在美国召开2019年度WWDC全球开发者大会。会上，苹果CEO Tim Cook宣布推出Mac Pro。

高管John Turnus介绍，全新的Mac Pro使用英特尔Xeon处理器，最高达到28核心，系统存储最高达1.5TB，包含Thunderbolt、以太网及USB等接口。

新Mac Pro的主机5999美元（41409元）起；Pro显示器4999美元（34507元）起，两者合计约7.5万元起，均为今年秋季发货。

然而，新Mac Pro的长相过于眼熟，Twitter上的网友很快就玩疯了。

网友@HarmHoelting在Twitter上贴出一张奶酪刨丝机的图片，配文说：“大爱新Mac Pro的设计。”

另一位叫做@un0rsk的网友也开玩笑说：“跟iGrater（奶酪刨丝机）打个招呼吧。”

携八倍镜视角的网友@richdemuro注意到了这款奶酪刨丝机的刨孔设计，他认为这一定是外星人。

“一旦你注意到新Mac Pro上的小外星人脸，就不可能再忽略它。”

拥有整体性思维的网友@Ashley_DaCosta1发现了与众不同的一点，他说：

“这不是暖气片么？”

除了当做厨房和取暖设备，网友@shehasnophile还发现了新Mac Pro的妙用：刮脚。

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关键词：苹果WWDC19Mac Pro

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