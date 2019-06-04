USB Type-C有望在汽车领域实现增长

Strategy Analytics最新发布的研究报告《2019年USB Type-C预测》发现，新兴的USB Type-C连接标准已经在消费电子领域迅速普及，它有望在汽车连接方面取得重大进展。

由于消费者需要更快的充电和更多的连接选项，USB Type-C在消费电子领域的迅速普及之后在汽车领域也迅速普及起来。USB Type-C的可用性始于2018年，2020年车型年将有十几种新车型提供Type-C连接。从2017年到2026年，USB Type-C的年复合增长率将为110%，预计到2026年全球出货量将超过5500万个。

Strategy Analytics汽车高级分析师Edward Sanchez表示，“过去十年经常出现这样的情况：消费电子市场是车内汽车技术趋势的领先指标，消费者越来越期待他们的车辆能够与他们的移动设备和附带设备兼容。”

Strategy Analytics车联网研究服务总监Richard Robinson说，“我们已经过了使用原始的音源插头的日子。今天的消费者期待现代化的解决方案，以满足他们快节奏的生活方式。USB Type-C是一种功能强大的多功能标准，可为内置设备提供各种电源和数据配置。”

该报告还探讨了不同硅供应商的USB Type-C解决方案和方法，包括45W至100W的中高功率输出（PD）应用，以及防水连接和USB Type-C类型的创新将如何影响其它充电标准，包括无线充电。