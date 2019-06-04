WWDC19：苹果全新Mac Pro抓住唯一改过自新的机会

人们尊重苹果，是因为世界上很少能有一家公司能够实现形式和实用的高度统一，并在自己的设计理念中体现充分的人文关怀，实现用户和苹果、以及苹果用户和苹果用户之间的高度认同。

但2013年，Mac Pro以垃圾桶的形态登场的时候，苹果把这个平衡搞砸了，此后的几年间，它原有用户群的牢骚声几乎在苹果的耳边挥之不去，它这才意识到，在形式的追求上激进，其实并非Mac Pro受众群体的第一要求。

这帮人最后还是要靠硬件性能和扩展能力干活的。

新Mac Pro：回归本质

在用户的抱怨下，苹果对新Mac Pro的思路基本上就是按部就班一个萝卜一个坑式地解决上一代制造的那些痛点。

第一，形式本身。在新Mac Pro上苹果回归了上上代Mac Pro塔式机箱的设计思路，前后支起，顶端提把，不过材质和表面工艺上还是要与时俱进保持和现在苹果ID一致。它最显著的视觉变化是机箱前面板采用了大量的双层开孔网叠加设计，用来给内部的硬件送风。

新Mac Pro外壳使用了一种四管骨架+金属外套的思路，机箱顶部有拆卸锁止开关，打开后可以把整面外壳从上方提起，把外套全部“脱掉”，能提供全方位的硬件安装角度，这一点比一般的塔式机箱设计要方便很多。

在内部苹果回归了传统塔式机箱的硬件安装设计，允许用户能获得比上一代更大的模块化扩展和安装空间，上一代Mac Pro虽然也考虑了模块化设计，但过分追求紧凑，那些行业用户不出两年就发现自己动手升级Mac Pro极其困难，回归塔式机箱则是最大程度保证扩展性不受影响的举措。

另外，新Mac Pro也提供了机箱底部滑轮方便移动，以及适应机架式安装的外壳选项，分别照顾那些有特定需要的用户群体。至于那个密集恐惧症前面板是否美丽，我个人不予置评，形式在这里似乎也不是那么的重要了。

第二，硬件性能。Mac Pro的主要受众群体，高端影音图形创意行业人士对性能的要求是普通人想像不了的。我们可能还会以为上一代Mac Pro的那种水准好像没什么啊？但这群人其中有些等不及了的，却选择了新版iMac Pro这种完全没有扩展定制能力的一体机，就是因为性能要求没有得到满足。

新Mac Pro这次配置往HEDT的最高端看齐，满配状态下，CPU为搭配充分散热措施的300W Intel Xeon 28核CPU，12根DIMM插槽最大可配置1.5TB六通道内存，通过占据一组双宽PCIe插槽的MPX扩展模块，显卡部分你将能顶配双路Radeon Pro Vega 2 Duo显卡，给你4个GPU和128GB HBM2显存进行重负载图像渲染工作。

为了最大化服侍好视频剪辑用户，苹果甚至允许你选配一张独立的“加力”FPGA渲染卡，额外提供600亿像素每秒的渲染速度，假如在实际工作中能完全发挥实力，换算一下的话，就是它每秒钟能渲染至少3秒时长的8K@60fps的视频（或者是同时进行三路8K视频渲染），不再需要代理，对缩减工作流耗时有挺大帮助。

配置一台这样的怪兽，机器整体功耗相当惊人，新Mac Pro顶配整机功耗能够达到1400W之多。苹果鼓吹的那个300ft³/min进风量能不能压住这个机器的发热，散热系统的工作噪音会不会如它所宣传的那样安静，有待实际应用环境的检证。

但设计师们最想要的实时光追支持，Quadro RTX显卡仍然欠奉，NVIDIA，抱歉了。

第三，扩展能力。新Mac Pro为了提高上一代保守诟病的扩展性，先是通过了回归塔式机箱设计保证空间，然后才轮到各种接口轮番上阵。

前面12根DIMM槽已经说了，它的主板部分还会提供8个PCIe插槽，其中四个是双宽槽，三个是单宽槽，剩下的那个插上了苹果自己的I/O卡，额外提供雷雳3、USB和两个10GbE万兆以太网接口。

机箱顶部的接口还是很标准的套路，两个雷雳3接口，两个USB-A接口和3.5mm耳机插孔。总之，苹果在有限的空间内确实给到了人们最大化的扩展可能性，至少能满足两三年内的性能需求增长。

那么这样一台苹果牌的HEDT要多少钱？以8核Xeon、32GB内存，Radeon 580X和256GB SSD的入门款定价看，5999美元好像也不是特别贵，它拿来作对比的同级别HP HEDT还要8000多刀。但如果要想达到它主推的那个极致性能状态，一台机器破十万我觉得也不是不可能。

Pro Display XDR：重新定义HDR

如果我说苹果是这个地球上最会做显示器的公司，应该不会有几个反对的声音出现，上一代让LG来帮做自己的贴牌5K显示器显然因为各种细节问题让苹果感到不满意，这次它亲自上阵，带来的产品还是非常，amazing的。

新款的Mac Pro官方推荐标配Pro Display显示器有几个数字你需要注意：1000nits常时亮度、1600nits峰值亮度，1000000:1对比度，6016×3384，2000万个像素点——对HDR标准来说，这已经超纲了，目前最高的HDR标准也就到HDR1000，于是不满足的苹果给这款新显示器起了一个极其霸气的名字，Pro Display XDR（X代表Extreme）。

苹果在Pro Display XDR上用回了LCD面板，这块32英寸的广视角6K面板经过苹果的调校，保证出厂时每一个像素的发色都能符合DCI-P3广色域的要求，并且显示器支持参考模式。在面板之上，苹果惯例用上了提升自己产品质感的诸多手段。标准姿势防反光涂层自不用论，极化玻璃，甚至是纳米材质玻璃这种酷炫的词语，都是用来提升观感和售价的绝佳选择。

Pro Display XDR的背面用上了和Mac Pro前面板类似的网状设计，这不仅是为了官配设计语言统一，更是为了保证在1000nits常时亮度下，显示器的散热不受影响。Pro Display XDR所搭配的Pro Stand底座用的是一种“基本无重力”的逆平衡力臂式结构设计，在达到外观设计感十足的同时，也赋予了Pro Display XDR的升降、倾斜和旋转能力。显示器可以从底座上拆下来安装VESA壁挂装置，这需要从苹果手里另购。

和以往一样Pro Display XDR通过雷雳3接口与Mac Pro相连接，根据Mac Pro的性能等级不同，用户可以最多组出6显示器输出的Pro Display XDR菊链，场面应该会很壮观。

改过自新，一切尽在预料中

六年时间，苹果花了足足六年来反思上一代Mac Pro所制造出来的各种麻烦，并（不）完全按照用户的意愿，打造了一款他们想要的Mac Pro。从这一点来讲，Mac Pro确实抓住了它改过自新的机会，但是这个剧本在结局出来之前，人们就已经100%预见到了。也许你会觉得要求不要太高，但对苹果这家想要站在设计硬件行业顶点的公司来讲，光按照用户的意见行动是很危险的，也许它这一次安然度过了，但下一次呢？

新Mac Pro和Pro Display XDR都将于今年秋季上市。