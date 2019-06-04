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SP 35mm F1.4正式登场，腾龙有史以来最好镜头到来

2019-6-4 11:02:24来源：爱活网作者：Napoleon责编：骑士评论：

在CP+2019前夕，腾龙宣布将于年中上市三支新镜头，其中一支是集腾龙技术大成的SP 35mm F/1.4 Di USD (型号F045)，现在它正式发布了。

按照腾龙官方介绍，SP 35mm F1.4 Di US使用了10组14片光学结构，其中4片是LD低色散镜片，3片是GM玻璃铸造非球面镜片，镜片表面使用了旧有的防污氟镀膜与新开发的BBAR-G2镀膜，据称后者抗眩光、鬼影效果远远超越旧的BBAR镀膜；最大光圈为f/1.4，最小光圈为f/16，采用9片光圈叶片设设计；镜头最近对焦距离为0.3米，滤镜尺寸为72mm，尼康F卡口版本重805g、长102.3mm，佳能EF卡口版本重815g、长104.8mm，外壳具备防尘、防水滴功能。

和其它腾龙高端镜头一样，SP 35mm F1.4 Di US也是使用了超声波对焦马达，但为了精确驱动沉重的对焦镜片组，应用了一个名为动态滚动凸轮机构。不过SP 35mm F1.4 Di US对焦速度如何，画质能否与当今35定王者EF 35mm f/1.4L II USM分庭抗礼，统统不得而知。现时腾龙暂未公布镜头MTF，并只有少量样张，确认的只有929.99英镑的海外报价与上市时间，尼康F卡口版本月上市，佳能EF卡口版本7月上市。

SP 35mm F/1.4 Di USD官方样张：

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关键词：腾龙.镜头

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