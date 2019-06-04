苹果想让 AR 充满更多可能

ARKit作为AR开发基础工具到今天，AR内容的进化速度的确很快。如我们预热中提到的，AR依然是苹果发布会上关注点之一，它的重要性甚至不输给其它内容，伴随苹果这一次请来了《我的世界》主创团队的新游戏展示，全新的ARKit 3也揭开了面纱。

ARKit 3首先增加了工具的易用性，允许用户在XCode内进行开发，同时也支持在iOS设备上查看，支持调用更多API接口，这项新特性被称为「RealityKit」，对于开发者来说自由度会更高。

第二项新特性被称为「Reality Composer」，它的作用是让AR内图像渲染更加真实。而且在相机效果和环境光影方面更自然。

尤其值得注意的，是在这一特性支持下，真人将能够直接出现在AR场景中（苹果称之为People Occlusion），并且和AR世界产生相应的位置、光影关系，这意味着你既可以从摄像头看到的AR场景，也能看到真人。

不仅如此，Reality Composer还可以让开发者在开发过程中进行AR角色的动作捕捉（Motion Capture），通过摄像头就能进行预览，这样一来你能直接看到AR内容开发情况，对于ARKit3来说，这一特性让游戏开发更多元化。

对于开发者来说，ARKit 3这些新特性的推出究竟能带来哪些让人惊喜的AR内容？对此，之后登场的《我的世界》开发者带来了今年将要面世的AR游戏《Minecraft Earth》作为演示。

以真实世界作为舞台的AR游戏《Minecraft Earth》并非很多人想象中类似《Pokémon GO》那样的由地理位置驱动的游戏，反而更像是基于多人互动的AR建造+RPG冒险的类型。

游戏中通过摄像头，玩家可以使用工具打造出AR城堡或者AR庄园，这个玩法属于最基础的建造模式，这里开发者演示了动作捕捉技术，当你在现实中挥手时，游戏中自己的角色也会挥手致意，非常有趣。

不过当玩家把游戏画面切换到巨大模式时，原本迷你的城堡会变得很大，玩家可以在其中自由走动，并且变换不同角度也能有正确的位置关系，这里其实开发者演示了People Occlusion功能，让真人出现在AR场景中并表现出正确的位置关系，玩家也会更加沉浸在游戏中。

当然，当你在虚拟世界玩着建造的游戏时，来自我的世界的各种元素也会出现，这部分就有点像角色扮演了，我们能看到游戏中的小鸡、小猪互动，当然也有邪恶的反派干扰，游戏其实加入了这样一种剧情要素，让玩家更容易感受游戏的多变。

通过本次微软MOJANG演示的《Minecraft Earth》游戏内容，我们对于ARKit3的特性自然有了更进一步的认识。早前我们曾经谈到过，AR游戏在今年将会迎来一轮爆发，毫无疑问这次发布会正是一次契机，从2017年苹果WWDC上公布ARKit作为AR开发基础工具到今天，AR内容的进化速度的确很快，也许当今年《Minecraft Earth》正式发布，我们就能亲身体验不同于《Pokémon GO》的AR游戏乐趣。