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微软内部展示Surface双屏笔记本：搭载Modern OS，向内折叠，一半屏幕一半键盘

2019-6-4 11:22:38来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6月4日消息 据外媒报道，微软已经在内部向员工展示了Surface双屏笔记本电脑。但目前很少有其他细节被公布，现在经过多个来源信息整合，Surface双屏笔记本有了一定的形象。

▲概念展示

除了内部视频演示之外，微软Surface主管Panos Panay确实拿出了一种新设备，员工们排队等待观看。但是，员工不被允许触摸到设备。

Surface新款笔记本确实有一个双屏幕，但它像三星Galaxy Fold折叠屏手机那样向内屏折叠，该Surface设备可以用作典型的翻盖式笔记本电脑，一半形成键盘底座，另一半形成屏幕。新消息称是双面板屏幕设备，而不是单一的可折叠屏幕，这可以降低成本，避免当前折叠屏幕设备的陷阱。

微软还将提供新的键盘配件，它可以放置在底部屏幕的顶部，以提供更好的打字体验。当键盘配件朝向折叠屏中心移动时，“触控板”将出现在新曝光的屏幕上，模拟普通笔记本电脑。

消息来源还证实，该设备将运行微软新款Modern OS系统，更易于使用，能够适应不同的Shell形态，并且能够在不中断用户操作的情况下进行系统更新。并且还将运行Office等Win32应用程序。

目前这款Surface双屏笔记本尚不确定何时对外发布，最快会在2019年年内。

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关键词：SurfaceWin10笔记本

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