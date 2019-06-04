亿纬锂能2亿增资子公司亿纬集能

亿纬锂能拟使用自有资金20,000万元向亿纬集能增资，拟加大锂电软包电池生产。

近日，亿纬锂能）发布公告称，公司拟使用自有资金20,000万元向亿纬集能增资。本次增资完成后，亿纬集能注册资本由51,831.40万元增加至71,831.40万元，公司投资额仍占亿纬集能总股本的100%。

公开资料显示，亿纬锂能成立于2001年，在2009年上市以前公司以具有自主知识产权的高能锂一次电池为核心业务，此后几年里才逐步有了动力储能电池等生产业务。

2018年，公司全年实现营业收入43.51亿元，同比增长45.90%；归属于上市公司股东的净利润5.71亿元，同比增长41.49%。锂电业务增长10.01%。

2019年一季度公司实现营业收入10.98亿元，同比增长60.49%。锂原电池业务实现营业收入27,485.74万元，比上年同期下降6.01%。锂离子电池业务实现营业收入82,303.62万元，比上年同期增长113.24%。

TechWeb整理，2019年亿纬锂能的扩产计划围绕两方面：消费类电池和动力电池。

1，“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”计划投入募集资金19.15亿元，计划年产5GWh动力锂离子电池。 2，“面向物联网应用的高性能锂离子电池项目”计划投入募集资金5.85亿元，项目达产后，将形成年产消费锂离子电池1.87亿只的产能。主要围绕：可穿戴设备、智能音箱、电子雾化器等。

TechWeb发现，电子雾化器为电子烟主要部件。近期，国内某市正在拟发布电子烟禁令；同时，其生产标准和监督体系尚在完善。

5月15日，亿纬锂能公告称：为积极推进公司在新能源电池领域的发展，公司拟在中国境内扩大动力电池生产规模，本次投资规模拟不超过人民币35亿元。此外，3月6日，亿纬锂能子公司亿纬集能收到了现代起亚发出的供应商选定通报，未来六年的订单预计需求达13.48GWh。

“起亚”乘用车电池项目全部建设并达产后，亿纬集能称其汽车软包电池芯、模组和储能相关产品产能将不低于5.8GWh。该项目计划固定资产投资总额约为30亿元人民币，且亿纬集能确保固定资产投资总额不低于20亿元人民币，总建设期不超过3年。