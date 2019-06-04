【IT之家在现场】苹果新款Mac Pro和Pro Display XDR显示器高清图来了

IT之家6月4日消息 在今天凌晨进行的苹果WWDC19开发者大会上，苹果正式发布了新款的Mac Pro以及Pro Display XDR显示器，IT之家也在现场第一时间感受了一下苹果新款的Mac Pro独特的设计以及新款Pro Display XDR显示器的细腻画质。

相比于上一代Mac Pro“垃圾桶”的造型，新款Mac Pro变成了行李箱+刨丝器，整个Mac Pro的框架采用不锈钢材质，手柄也是不锈钢的，可以在两侧打开。

处理器则是搭载最高28核英特尔至强处理器，最高支持1.5TB内存，内部包含了8个PCI插槽。机身有两个雷电3接口，两个USB-A接口和3.5耳机接口。

Mac Pro接可以配置Radeon Pro Vega II，而且可以装两个。这款定制的专业显卡达到了28 Teraflops，搭载64GB HBM2显存。苹果展示的这台Mac Pro一次性连接了三台新款的Pro Display XDR显示器。新款的Pro Display XDR显示器使用的是与Mac Pro一致的“刨丝器”外观。

新款Mac Pro机箱内包含一个1400瓦的电源，这也为整个机箱内的器件带来了足够的电力保障。三个大风扇的每分钟产生300立方英尺的气流。

新款的Mac Pro（8核至强+Radeon Pro 580X）起售价为5999美元，约合人民币41409元。而此次发布的全新Pro Display XDR显示器分辨率足足有6K。

Pro Display XDR显示器是一款32英寸的LCD显示屏，分辨率为6016×3384，10bit面板，P3色域，售价4999美元，约合人民币34500元。

亮度方面，典型亮度1000尼特，峰值1600尼特，另外对比度达到了1,000,000：1。苹果称，HDR已经不能形容它的超高动态范围了，苹果称其为Pro Display XDR。Thunderbolt 3可以支持双显示设置，Mac Pro可以同时支持6个显示器。

另外，Pro Display XDR的支架需要单独购买，支架有一个平衡臂。可以调节倾斜和高度，可以旋转成纵向模式。其售价为1000美元。

整套新款Mac Pro+Pro Display XDR显示器置办下来至少需要1.2万美元（约合人民币82881元）。

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