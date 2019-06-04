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瑞典游戏商Stillfront集团收购Kixeye

2019-6-4 13:46:34来源：IT之家作者：Kim责编：沧海评论：

近日，瑞典游戏商Stillfront Group宣布成功收购Kixeye，作为交易的一部分，Stillfront以9000万美元现金收购了Kixeye及旗下的游戏产品。根据具体的收益情况，Stillfront最终还可能再向Kixeye支付3000万美元。目前，来自双方的消息都是预计该交易将在7月1日完成。届时，Kixeye当前所有的业务都将由Stillfront主导。

此次收购后，StillFront游戏版图将进一步扩大，《战争指挥官（War Commander）》和《战斗海盗（Battle Pirates）》两款游戏也收其麾下。这些大多是具有战略元素的线上免费大型多人手游，在Kixeye游戏中，玩家通常可以建立一个基地，在其中与其他玩家进行战斗，并能够升级基地和防御水平，这种游戏当前很流行，而Stillfront也积极地参与到像Call of War这种类型的游戏领域中。

Stillfront首席执行官JörgenLarsson在一份声明中表示：“Kixeye完美地融入了Stillfront现阶段的发展战略，扩大了我们的工作室和游戏产品组合，能够长期推动游戏玩家间关系的建立，Kixeye四个强大的IP和一个知名品牌的游戏产品组合，对我们现有的产品组合来说是非常好的助力，并增加了集团内部的协同效应能力。”

Kixeye的工作室也加入了Stillfront。

这笔交易好包括还Stillfront对Kixeye开发团队的控制权，而Stillfront方面表示，期望关键领导团队和相关员工能够进行转型并继续开展产品项目的研究。

Larsson.说：“Kixeye是免费游戏领域中的佼佼者，并且在发展大巨头IP中有着良好的成绩，我今天非常开心可以邀请Clayton Stark和他的整个团队加入Stillfront。”

Clayton Stark是Kixeye工作室的负责人，收购后，他仍将继续负责Kixeye工作室。

Stark说：“我们对与Stillfront的合并感到非常兴奋，合并投资组合，同时利用我们在实时操作、创新货币化方面的知识，将成为未来成功的重要渠道。我们非常期待成为Stillfront家族的一员。”

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