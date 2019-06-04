三星将在韩国推出Galaxy Wide4和Galaxy Jean2

IT之家6月4日消息 三星正准备在韩国市场推出两款新智能手机，型号为Galaxy Wide4和Galaxy Jean2。

近日，型号为SM-A205S和SM-A202K的设备出现在Google Play认证手机列表中，其正式名称为三星Galaxy Wide4和三星Galaxy Jean2。它们实际上是已经发布的Galaxy A20和Galaxy A20e。

这两款手机都属于三星手机产品中中价位的产品。Galaxy Jean2最初是作为一款欧洲独家智能手机推出的，它有5.8英寸TFT屏幕，重量为141克。配备一个Exynos 7884 SoC，加上3 GB 内存和32 GB存储，采用后置双摄。

Galaxy Wide4配备了更大的6.4英寸Super AMOLED屏幕，内存、摄像头和软件等其他配置与Galaxy A20/Galaxy Jean2基本相同：搭载八核Exynos 7884 SoC，具有两个主频为1.6GHz的高功率内核和六个1.35GHz的低功耗内核，配备3GB内存和32GB内置存储，可以通过microSD卡进一步扩展（最高512GB）。带有f / 1.9光圈的1300万像素主摄像头和一个带f / 2.2光圈的500万像素副摄像头。正面是一个800万像素的自拍摄像头，带有f / 2.0光圈。