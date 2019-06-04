向垄断开刀，美国国会拟调查Facebook谷歌等互联网巨头

6月4日消息，据华盛顿邮报报道，美国众议院中的民主党人正计划全面审查Facebook、谷歌和其他科技巨头，以确定它们是否已经庞大到足以抑制竞争、损害消费者权益的程度，这标志着美国科技行业正面临着来自国会、白宫以及2020年总统候选人在内、前所未有规模的反垄断调查威胁。

美国当地时间周一，美国众议院最高竞争委员会主席、众议员戴维·西克莱恩(David Cicilline)宣布了这项调查，预计其将产生深远影响。值此时刻，美国民主党和共和党人罕见地达成了一致，他们都认为科技行业不受监管的情况应该改变。这种情绪刺激科技股在本周伊始大幅下挫。

西克莱恩表示，这项调查不会针对某一家特定的科技公司，而是聚焦于人们普遍认为的“互联网已经崩溃”现象。在这样做的过程中，他指出科技巨头存在的问题，比如谷歌和Facebook。谷歌因将搜索服务置于竞争对手之上而在欧洲面临制裁，西克莱恩批评Facebook靠抄袭和收购竞争对手，以确保其在社交网络领域的持续主导地位。

西克莱恩还说，亚马逊和苹果也可能成为众议院最高竞争委员会的早期调查目标。他警告称，该委员会的目标是对科技行业进行更广泛的审视。这位民主党议员表示:“从很多方面来看，互联网早期发展没有受到太多干预，它为人们的生活创造了如此多的价值。许多人认为，不应该对其进行干预，而是任其蓬勃发展。不过，随着时间的推移，人们已经意识到这里存在许多真正的危险。”

西克莱恩表示，民主党人将举行听证会，要求科技公司提供相关文件。如果有必要的话，他们甚至可能传相关人员，其中包括硅谷最大公司的领导人，他们也可能被要求公开作证。西克莱恩的办公室表示，科技公司的所有创新都造成了“不断升级的危机”，从侵犯美国人的隐私权，到侵蚀资金紧张的当地新闻媒体的广告收入。

最近几天，特朗普政府已经表示，它也把目光投向了硅谷，并采取了初步措施，将未来针对亚马逊、苹果、Facebook和谷歌的竞争监管分开。美国联邦贸易委员会(FTC)和美国司法部这两家反垄断执法机构的努力，可能为对这些公司的行为展开更正式的调查铺平道路，不过目前尚不清楚这两家机构的确切目标。

不过，政府监管机构的早期努力甚至赢得了民主党总统候选人的支持，比如马萨诸塞州参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)，她长期以来一直呼吁拆分大型科技公司。上周末，美国国会中的共和党人还赞扬了特朗普政府将注意力转向科技行业的举措。密苏里州参议员乔什·霍利(Josh Hawley)在推特上写道:“这是个非常重大的消息，早就应该这样做。”

亚马逊、苹果和Facebook均未回应置评请求，谷歌拒绝置评。

美国两大政党对硅谷的广泛关注，给整个科技行业带来了堪称史无前例的最大政治考验。此前数年，硅谷在美国首都经历了相对平稳的发展。即使当世界各地监管机构试图挑战这些公司的商业行为时，例如欧洲仅在过去三年就对谷歌处以90亿美元的罚款，美国仍是Facebook、谷歌及其同行的坚定盟友。

然而，2016年美国总统大选开始侵蚀这种政治善意，因为国会议员们开始意识到，恶意行为者可以在很大程度上利用社交网络及其巨大影响力，实时传播谎言。大量侵犯隐私的行为，尤其是在Facebook上，进一步强化了国会议员们的这种感觉，即大型科技巨头利用用户的个人信息充实自己，让人们在别无选择的情况下使用其服务。

美国智囊机构信息技术与创新基金会总裁罗布·阿特金森(Rob Atkinson)说：“在一段时间内，技术不可能出错。它们是所有创新、美好事物、进步和民主的源泉。不过现在，这种观念已经发生改变。”阿特金森强调，科技行业已经推出了许多消费者最喜欢的服务，从Facebook的即时通讯应用程序，到亚马逊闪电般的快速送货服务，大多数消费者根本不觉得有什么问题。

周一，西克莱恩称，这是科技行业的“垄断时刻”，并将其委员会对亚马逊、苹果、Facebook、谷歌及其同行的调查，比作国会过去对航空公司和电话供应商的调查，每次调查都导致了美国反垄断法的微调。他说，在未来18个月里，众议院司法委员会及其最高反垄断团队将把审查重点放在提出自己的建议上。

众议院司法委员会主席杰罗德·纳德勒(Jerrold Nadler)说：“开放的互联网给美国人带来了巨大的好处，包括经济机会激增、大量投资以及在线教育的新途径。但越来越多的证据表明，有些‘看门人’已经开始控制在线商务、内容和通信的关键动脉。”

新的反垄断调查周一导致科技股纷纷下跌。Facebook股价下跌超过7%，谷歌下跌6%，亚马逊下跌4%，苹果下跌1%。

最近几个月，越来越多的政界人士、学术界人士和商界领袖一致认为，科技巨头积累了太多的权力，它们应该受到监管，甚至分拆。今年5月，Facebook联合创始人克里斯·休斯(Chris Hughes)在一篇专栏文章中表示，是时候拆分该公司了。

批评亚马逊的人士指出，该公司在零售电子商务销售领域占据主导地位。据eMarketer今年5月发布的数据显示，亚马逊占据近40%的在线市场份额。与此同时，亚马逊已经扩展到新的业务领域，比如杂货，并在云计算服务领域领先。然而，亚马逊辩称，在一个由美国最大零售商沃尔玛等零售商主导的行业，亚马逊控制的零售销售份额较小。

对苹果来说，一直以来的担忧是其应用商店（App Store），这是苹果控制的游戏和其他软件的门户。长期以来，苹果始终在与音乐流媒体应用Spotify等公司纠缠不清，原因是苹果收取的佣金加大了竞争对手的运营难度。苹果公司对此予以否认，但据报道欧盟正在调查此事。

谷歌长期以来一直在奋力反击欧盟监管机构的调查，这些监管机构认为，谷歌的搜索、广告和智能手机产品方面令竞争对手处于不利地位。美国监管机构此前曾对该公司展开调查，但在2013年结束调查时选择不对其进行重大处罚。就Facebook而言，其处理虚假信息和隐私的方式引发了广泛的批评，包括Facebook联合创始人休斯在内的许多人都呼吁拆分该公司。

苹果、Facebook和谷歌的早期投资者、Facebook首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)的前顾问罗杰·麦克纳米(Roger McNamee)表示：“互联网平台自成立以来一直逍遥法外，给民主、公共健康、隐私和竞争带来了可怕的后果。”