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多数投资者支持FB改革，扎克伯格却用超级投票权否了

2019-6-4 14:58:41来源：网易科技作者：小小责编：懒猫/实习评论：

6月4日消息，据彭博社报道，不久前在度股东大会上的投票结果显示，如果不是因为Facebook首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)拥有绝对多数的股票投票权，许多旨在限制其在公司权力的提议都会获得通过。

据一份监管文件显示，除了扎克伯格外，绝大多数投资者都支持对Facebook结构进行改革的提议。

一项重组Facebook投票程序、并希望取消拥有超级投票权股票的提案得到了除扎克伯格本人以外大约82%的股东支持。这与去年Facebook年度股东大会上的情景类似，当时的类似提议差不多得到了同样的支持。

与此同时，一项取代扎克伯格担任Facebook董事长的提议获得了67%投资者的支持，当然这其中不包括扎克伯格持有的股票。

最终，股东们在年度会议上发现，他们限制扎克伯格控制权的努力再次失败。该公司建议投票否决这些提议，而扎克伯格控制的多数股票投票权确保了这些提议难以获得通过。

但这些数字象征着股东们对Facebook及其管理人员感到极度失望。Facebook因社交网络上存在大量虚假信息和侵犯隐私而受到调查，许多政界人士呼吁分拆该公司。Facebook一再对用户数据处理不当，预计也将导致联邦贸易委员会(FTC)对其处以创纪录的罚款。

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关键词：Facebook

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