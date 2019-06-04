苹果亚马逊等美国五大科技股周一普跌，市值蒸发万亿元

6月4日消息，据国外媒体报道，周一美国股市迎来了6月份的第一个交易日，但这一交易日却并不是开门红，纳斯达克综合指数下跌超过120点，标普500指数也有小幅下跌，道琼斯工业平均指数虽有上涨，但仅上涨4.74点，涨幅仅0.02%。

纳斯达克科技股云集，苹果、谷歌、微软等一众科技巨头均在纳斯达克上市，纳斯达克综合指数下跌超过120点，也就意味着这些科技巨头的股价表现不佳。

从美国五大科技股周一的表现来看，他们的股价在周一也确实表现不佳。

周一美国股市收盘时，苹果股票收盘价为173.3美元，较前一交易日175.07美元的收盘价下跌1.77美元，跌幅为1.01%。

可能是由于举行了全球开发者大会更新了系统、推出新的硬件产品的缘故，周一下跌1.01%的苹果，在美国五大科技股中还是跌幅最低的，另外4家的跌幅则是要高得多。

美国五大科技巨头中，股价最高的亚马逊周一收盘时为1692.69美元，较前一交易日下跌82.38美元，跌幅为4.64%；股价仅次于亚马逊的是谷歌母公司Alphabet，周一收盘时其股价为1038.74美元，较前一交易日下跌67.76美元，跌幅达到了6.12%；微软是目前全球市值最高的公司，但其股价在周一也未能避免下跌的命运，119.84美元的收盘价，较前一交易日的123.68美元下跌了3.84美元，跌幅为3.1%；社交媒体巨头Facebook在美国五大科技巨头中是成立最晚的，也是目前市值最低的，但其股价在周一的跌幅却是最大的，当日其164.15美元的收盘价，较前一交易日的177.47美元下跌了13.32美元，跌幅高达7.51%。

美国科技巨头的股价在周五普跌，可能还是同美国准备对他们展开反垄断调查这一不利消息有关，起初是消息人士透露美国司法部和美国联邦贸易委员会达成了新的协议，拟分别对谷歌和亚马逊展开更为严格的反垄断审查；但随后外媒援引消息人士的透露报道称，美国是准备对苹果、亚马逊、谷歌和Facebook这四大科技巨头进行反垄断调查，具体是美国联邦贸易委员会对亚马逊和Facebook进行调查，苹果和谷歌则由美国司法部进行。

股价下跌之后，美国五大科技股的市值也都有不同程度的缩水。按周一收盘时的价格计算，苹果、亚马逊、Alphabet、微软和Facebook的市值分别为7973.66亿美元、8333.65亿美元、7211.39亿美元、9183.12亿美元和4685.64亿美元。

同上周五收盘时相比，这五大科技巨头的市值在周一是分别缩水81.44亿美元、405.58亿美元、470.42亿美元、294.25亿美元和380.22亿美元，累计蒸发1631.91亿美元。

美国五大科技巨头周一蒸发的1631亿美元市值，已超过了很多上市公司的市值，在周一美国股市收盘时，高通和博通这两大芯片厂商的市值分别为810.38亿美元、1002.2亿美元，均远低于1600亿美元。