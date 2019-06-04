不再只卖硬件了，王雪红：HTC将提供企业VR解决方案

6月4日下午消息，据台湾地区《经济日报》报道，宏达电（HTC）将于21日举行股东大会，HTC董事长暨执行长王雪红在营业报告书中指出，HTC已成立一个全新的部门，提供企业虚拟现实VR解决方案，与过去单纯卖硬件不同，将针对包括制造、设计、零售、汽车、航太、教育、健康照护及场地型娱乐等领域的企业客户提供服务，这些都是HTC过去未曾深入的市场。

王雪红说，HTC已重新定位为一家完整的生态系统企业，不再仅专注软、硬件整合，而会拓展到内容的创作及平台的建立，把具有高附加价值服务的企业VR整合方案，提供给合作伙伴，希望创造出能在中长期增加营收及利润的全新模式。

至于在5G市场，王雪红强调，HTC智能手机与智能装置研发团队，也投入许多心力及资源研发5G通讯技术，去年底已推出首款5G产品HTC 5G Hub，目前已与美国的Sprint、澳洲的Telstra、英国的Three、德国的Deutsche Telekom、瑞士的Sunrise与芬兰的Elisa等合作，将提供HTC 5G Hub以服务其电信客户。

不过，王雪红表示，去年因智能手机市场趋近饱和，竞争持续激烈，消费者换机周期拉长，加上虚拟现实市场仍在起步成长阶段，HTC去年仍承受营业压力，全年合并营收新台币二百三十七亿元（约人民币52亿元），毛利率为2.2%，营业利益率为负58.8%。

在去年的股东大会上，王雪红承诺2018年HTC会赚钱，同时回馈股东。由于HTC去年1月完成与Google的合作协议，全年税后纯利新台币一百二十亿元（约人民币26.37亿元）。不过，HTC四月营收续降至新台币5.9亿元，创下上市以来新低，预料股东会上股东将对此提出质疑，而手机业务何时能够获利也将是股东关注焦点。