微软Insider Dev Tour 2019巡演活动来了：6月23日国内6城开启

IT之家6月4日消息 一年一度的 Insider Dev Tour巡演活动来了。Insider Dev Tour是Microsoft Build技术大会的全球巡演活动，是微软面向广大开发者、技术爱好者，介绍其未来技术发展方向的盛会。本次涵盖的科技主题众多，均挑选时下最新最热的开发话题。在这里，你不仅能够与微软全球优秀的技术大牛进行交流，更能与微软MVP，以及当地优秀的开发者们，一起探讨新技术的落地与实践，感受本地技术社区的热情！

内地城市预约报名地址：点此链接。

Insider Dev Tour 2019中国内地看点预览



线上或线下，总有一款适合你



1）线上技术大会：观看直播，参与互动，还有幸运抽奖；



2) 六大城市分会场：联合全国技术社区，在上海，深圳，苏州，西安，烟台，兰州，与本地开发者面对面交流。



十大技术主题



内容涵盖Microsoft 365（Windows, Graph, Office）,Azure, .NET Core, Machine Learning, DevOps, AKS，Xamarin, UWP 等



强大讲师阵容



微软总部开发专家，微软中国技术大神，微软MVP，社区优秀开发者…超过二十位讲师阵容，提供线上线下丰富的技术分享。



丰富现场互动环节



讲师评比，6城分会场照片互动等



分会场协办方



.NET 技术俱乐部苏州分会



深圳市中易科技有限责任公司



博彦科技股份有限公司



烟台易云网络科技有限公司



东方瑞通（北京）咨询服务有限公司

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