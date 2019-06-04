仓促交货致使小问题不断，特斯拉引挪威用户不满

6月4日消息，据国外媒体报道，挪威是电动汽车制造商特斯拉最大的市场之一，在销量不断上升、业务不断拓展的同时，特斯拉也因为电动汽车出现的各种小问题而引发消费者不满。

挪威人均电动汽车销量位列全球首位。特斯拉一直在努力拓展扩大业务规模以赶上挪威市场的销量。在此过程中，很多顾客开始抱怨特斯拉的服务质量差。

由于当地交通运输业一直在寻求如何适应能源转型发展，挪威市场受到全世界的密切关注。今年早些时候，特斯拉用自家的Model 3电动汽车在这个北欧国家掀起了销售电动汽车的小高潮，此后客户和观察人士都迫切希望看到，特斯拉将如何拓展本已紧张的本土业务。

事实证明，这种繁荣也给特斯拉带来了不少麻烦，该公司正艰难应对挪威业务迅速崛起的局面。在所有汽车制造商中，特斯拉单位销量的消费者投诉最多。据挪威消费者监督机构称，由于Model 3频繁出现凹痕和油漆工作马虎等问题，今年的投诉总数可能会上升。

但好消息是，今年以来特斯拉在挪威的电动汽车销量激增25%，达到近4万辆，因此投诉比例将有所下降。挪威消费者委员会(Norwegian Consumer Council)高级法律顾问托马斯·艾弗森(Thomas Iversen)表示，该公司提高服务能力的各种举措正在产生影响。

“特斯拉正在努力实现这一目标，但他们的增长速度非常快，”当地时间周二艾弗森表示。“这让其服务很难跟上发展速度。”

特斯拉承认自己的问题，但也指出，最近的一项调查显示，特斯拉的客户满意度很高，而且行驶在道路上的特斯拉电动汽车是广受用户欢迎的标志性存在。特斯拉在挪威的一位发言人说，该公司兑现了承诺，将客户服务人员增加了一倍，并正在开设新的服务中心，实行轮班制并提供流动服务。

客户不满

挪威消费者委员会今年已受理了51起客户与特斯拉之间的调解案件，这意味着今年的案件总数可能会超过去年登记的86起。2018年，特斯拉单位投诉数量是电动汽车和普通汽车单位平均投诉量的三倍多。

在BI挪威商学院(BI Norwegian Business School)本月早些时候发布的消费者满意度调查中，特斯拉勉强保住了四星评价，但其服务问题导致排名从一年前的第四位跌至51位。

今年消费者的大部分投诉都与新款Model 3出现的一系列小问题有关。截至今年4月，特斯拉在挪威注册的7835辆特斯拉电动汽车中，新款Model 3占到其中的87%。艾弗森称，这表明即使特斯拉在去年将服务人员增加一倍后，该公司仍存在产能问题。

“有很多小问题特斯拉无法解决，这会让人感到不满，”他说。

仓促交货

今年第一季度，特斯拉的全球交付量出现史无前例的下滑，使得该公司在实现全年交付目标方面面临压力。拥有约1500名会员的特斯拉挪威车主俱乐部(Tesla Owners Club Norway)主席赛希什·瓦拉德哈拉贾(Satheesh Varadharajan)说，这种交付紧迫性可能是一些Model 3车型出现漆面质量差、有划痕和凹痕的原因。

他在接受电话采访时说，“特斯拉方面可能是在仓促完成生产和检验。”“他们非常专注于实现交付目标。但不幸的是，这可能会以质量为代价。”