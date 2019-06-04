大片扎堆抢钱包，史上最强6月暑期档要来了

暑期档一直都是各类大片斗个你死我活的时间段，再碰上愈发炎热起来的户外温度，更是把所有人都往吹着凉风的电影院里赶。只是相比往年，今年的暑期档来的不仅早了些，且扎堆现象严重，比如在这个六月份，我们就能看到数部进口大片聚集在影院中试图掠夺我们的钱包，堪称大片排片中的“史上最强6月”！

当然大片扎堆实际上算是一把双刃剑，特别是在这个电影票莫名越来越贵的当下，想要一口气全部拿下确实算是一笔不小的负担，所以我们要跑到影院去刷哪些电影，自然是得按住钱包好好规划一番。

《X战警：黑凤凰》

国内上映时间：6月6日

经历跳票无数次，这部鸽王叉男终于定档在了今年六月份，也是这“史上最强6月”的开篇大作。本作主要描述史上最强凤凰女的能力来由，毕竟之前的《天启》实际上对于没看过《第一战》之前X战警系列的萌新一脸茫然：她是谁？她干啥的？她为什么这么猛？

当然看过也不一定能懂就是了，X战警系列电影不知道挖了多少没填的坑，让没看过原著漫画的纯电影党一脸懵。

值得一提的是《X战警：黑凤凰》后，这条主世界线的X战警即宣告终结，后续的《X战警：新变种人》则有可能是一部纯外传性质电影，不会与主线有太多交叉（别想着三傻大战二丫了）。

而由于在接手21世纪福克斯后，迪士尼在上个月确认未来电影档期时，将之前21世纪福克斯在《新变种人》后所有关于X战警的未来电影立项尽数砍去，所以下一次再见到叉男就不知道猴年马月，大家且看且珍惜吧。

《黑衣人：全球追缉》

国内上映时间：6月14日

阿斯加德陷落后锤哥女武神再就业，穿上黑色西装在地球打击外太空犯罪，不过剧情不承接之前威尔史密斯与汤米·李·琼斯的《黑衣人》三部曲，算是一部外传性质的影片。

《黑衣人》三部曲一直都是严肃着搞笑的风格，时时板着脸埋汰对方的汤米·李·琼斯以及傻嗨的威尔史密斯已经算是给这系列作品打上了相当深的个人烙印，所以不知道锤哥和女武神有没有希望打破大家对于这一系列作品的固有印象，找到属于自己的风格呢？

值得一提的是，《黑衣人》漫画作品也归属于漫威门下，当然与漫威宇宙并不搭界，所以《雷神》剧组才有机会到这里客串一把。而没看过原著漫画的纯电影党，实际上也没必要再去补课漫画剧情，毕竟原著剧情线还是相当黑暗，比如主线黑衣人的工作就不是调解外星人而是控制外星人，所以大家还是轻轻松松的坐在影厅里看一场锤哥与女武神的全力搞笑吧。

《千与千寻》

国内上映时间：6月21日

时代的眼泪，看过的人都哭了。

虽然诞生于2001年，但《千与千寻》并不是一部时代感很强烈的电影，奇幻的冒险故事配合懵懂且细腻的情感表达，这是放在任何时候都不会过时的，再配合上宫崎骏和吉卜力的经典画风，神作就是值得我们一遍又一遍的回味啊！所以这不是冷饭，这简直是黄金蛋炒饭，怎么翻炒都是香的。

当然对于关注这类动画电影的吃瓜小伙伴来说，《千与千寻》必然是一部已经刷过多次的经典，但在彼时引进片匮乏的年代，国内用户鲜有机会可以坐在电影院中享受大屏幕观赏的快感，此番《千与千寻》再次引进，倒是可以给自己一个“补票”的机会。

现在《龙猫》和《千与千寻》都已经引入国内，小编在这里再默默的祈祷一下《哈尔的移动城堡》吧。

《玩具总动员4》

国内上映时间：6月21日

从1995年诞生至今，《玩具总动员》系列已经渡过了25个年头，也就代表着当年盯着这些荧幕里会动的玩具流口水的屁孩们，如今大多也已经到了奔三的年纪。而与上了十多年小学的柯南形成鲜明对比的是，《玩具总动员》中的人类熊孩子们也随着剧情一点点长大，在《玩具总动员4》中已经是青壮年，所以也许本作之后，我们熟悉的那些玩具人就要跟我们说再见了。

时隔近十年的系列续作，老牌卡司阵营回归，再加上系列完结作品的噱头，我们还有什么理由拒绝这样一部长篇动画电影呢？

《蜘蛛侠：英雄远征》

国内上映时间：6月28日

大决战《复仇者联盟4》后第一部上线的漫威宇宙超级英雄电影，再加上呆萌的荷兰弟坐镇，真的让我找不到拒绝这部《蜘蛛侠》的理由。

值得一提的是，蜘蛛侠原著漫画中，神秘客是蜘蛛侠系列中相当重量级的反派之一，但从预告片来看，杰克·吉伦哈尔饰演的神秘客怎么跟蜘蛛侠变成了战友？而且蜘蛛侠还有可能继承钢铁侠的名号？甚至根据导演的暗示，在《钢铁侠》中客串出身的哈皮居然跟梅姨还有了感情戏？

总之看完《复仇者联盟4》后，我们就开始好奇起现有超级英雄的未来走向，而在看完《蜘蛛侠：英雄远征》的预告后则又是一脑袋的问号。不过总之还有不到一个月，漫威粉们可以好好期待一下了。