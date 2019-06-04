八年来你追我赶的macOS和 iOS，最终注定会走到一起

去年WWDC发布会的最后一个环节，负责软件的苹果高级副总裁Craig Federighi上台，向开发者分享了最新版的Metal图像引擎和CoreML机器学习引擎，这两项技术既可以跑在macOS上，也可以跑在iOS上。紧接着，他抛出了一个底下的开发者们早就想问的问题，“苹果推出这些macOS和iOS通用的技术，是不是想要将它们合二为一？”

自问自答，Craig Federighi的答案是一个大大的“No.”，macOS和iOS在未来很长一段时间内都会独立存在。但这不过是一个表面上的回答，实际上，苹果已经花了8年时间，试图融合macOS和iOS的体验。8年之后的今天，融合进入了一个全新的阶段。

▲去年WWDC上Craig在Keynote里放了个大大的No | Apple

Mac的iOS化

这一切要从8年前说起。

2011年，依然是WWDC的舞台，苹果发布了iOS 5、OS X Lion和iCloud。在iOS 5上，苹果发布了基于iCloud的iMessage，OS X Lion则开始支持“推送通知”这一源于iOS的功能，还新增了AirDrop隔空投送功能。

▲WWDC 2011会场| Wikipedia

在2011年之前，MacOS是WWDC上毫无疑问的主角，而前四代iOS都随iPhone一起发布。2011年的WWDC会场里，随处可见的巨幅海报上画着“iOS 5 + OS X Lion + iCloud = WWDC”，iOS从此成为了和Mac OS平起平坐的一套完整系统。

同年10月，搭载着最新的iOS 5，iPhone 4s横空出世，成为iPhone历史上一个重要的里程碑。也就是在2011年，iPhone首次超越Mac，成为了苹果最大的收入来源。

在2011年之前，iPhone多少有些依附于Mac的名气。乔布斯在初代iPhone发布会上宣称“iPhone上运行着OS X”，因为当时消费者对Mac的接受程度、认可度要高于iPhone。之后，iPhone上的系统才被重新命名为iPhone OS，iPad发布后才更名为iOS。

但在2011年之后，情况逆转了。iPhone卖得越来越好，越来越为人所知。苹果开始用iPhone的成功经验反过来指导Mac，之后的8年里，iOS不只是和macOS平起平坐，反而逐渐成为了macOS的老师。macOS和iOS体验上的“融合”就此开始。

2012年，Mountain Lion成为了第一代像iOS一样免费升级的大版本Mac OS，且加入了原生于iOS的Game Center、iMessage、通知中心；

2013年，Mavericks加入了地图、iBooks、iCloud钥匙串；

2014年，Yosemite跟随前一年iOS 7的脚步，将整套UI扁平化了。同时还加入了关键的Continuity功能，用户可以在Mac上使用iPhone的电话短信功能、直连Wi-Fi热点，在iOS上做到一半的工作可以在Mac上继续。

2015年，El Capitan按照iOS上的逻辑重制了地图、照片和备忘录App。

2016年，Sierra开始支持Siri、iCloud Drive、Apple Watch解锁、全局剪切板（用户可以在iOS上复制然后直接在macOS上粘贴），Apple Pay，Night Shift夜览模式。

过去两年，High Sierra和Mojave和iOS 11、12的很多新功能都是同时发布，比如“云端短信”、“FaceTime群聊”。

昨晚，最新的macOS Catalina仍未停下脚步。和iOS 13同步更新了照片、备忘录App，还有彻底重制过的提醒事项App。

数据、代码、界面、交互

苹果在过去8年的时间做了两件事。

第一件是让自己的第一方App在iOS和macOS上能有相似的体验。从最早的短信、FaceTime、照片、地图、邮件、备忘录，到最近的家庭、股票、新闻、语音备忘录……任何一个iPhone用户第一次接触Mac，都能很快上手这些常用App。

第二件是让数据能够通过顺畅地在iOS和macOS间流动。你在iOS上复制一句话，一张图，在macOS上按一下粘贴就出来了；你在iPhone上聊到一半的短信，回家打开Mac可以无缝接上。这些是苹果自家软件的体验，第三方开发者也可以通过iCloud做到这一点，比如在写作应用Ulysses里，你在iPad上写到一半的文稿可以直接在Mac上编辑。在推特客户端Tweetbot上，iPhone上读到一半的信息流可以在Mac上无缝继续。

但这还远远不够。

完整的软件体验大致包含四个层级：数据、代码、界面、交互。数据和代码是底下的两层，界面和交互是表面的两层。macOS和iOS需要共享全部的四层，才能真正提供完整、连贯的体验。在这种理想状态下，所有macOS软件都能有对应的iOS版本，它们之间数据无缝同步，界面操作逻辑一致，每个熟悉iPhone或Mac的用户都可以完全无负担地上手另一款设备。

▲Craig发布iPad和Mac协同工作的Sidecar功能| Apple

此前，苹果对第三方开发者的支持更多只是在“数据”层面。昨晚的发布会上，苹果发布了Project Catalyst和SwiftUI，帮助开发者能够在“代码”和“界面”这两层，将iOS app的体验，复制到macOS上。

Project Catalyst让开发者能够轻松地将自己的iOS代码移植到macOS上，开发者可以一键将iPad app输出成macOS的版本。SwiftUI则为所有的苹果智能系统打造了一套通用的UI设计方式，开发者现在只需要写一遍代码，就可以通过SwiftUI生成包括iOS、watchOS和macOS在内的多个平台的界面，适配数十种不同的硬件。

至此，iOS和macOS在数据、代码和界面三个层面实现了相当程度的共享。

关键在于iPad

昨晚的发布会上，苹果将iPad从iOS中剥离出来，做成了一个独立的系统iPadOS。“Marzipan计划”也摇身一变成为Project Catalyst，目前的主要功能则是将iPad app的代码移植到macOS上。那么iPad的特殊性在哪里呢？

问题的关键在于最后一层，交互。

即使苹果已经打通了数据、代码和界面，一个iPhone app可以直接运行在macOS上了，但它的体验仍不会很好。因为iPhone是一个小的触摸屏设备，Mac是一个大屏桌面电脑，通过键盘鼠标进行交互。之前苹果将iOS的“家庭”App移植到macOS上时受到了不少诟病，就是因为它的交互仍是移动端的逻辑，用户对此很不适应。

iPad也是一个触屏设备，但它在形态上已经和“笔记本电脑”非常接近了。它们有着接近的屏幕尺寸，都有键盘，交互上有着天然的相似之处。在新的iPadOS上，苹果照着macOS的逻辑为iPad增强了Safari，新增了文件下载的功能；还更新了“文件”app，现在iPad上文件目录的展示更像macOS，同时也支持U盘了。在刚刚公布的macOS Catalina上，用户可以将iPad连接上Mac，作为Mac的扩展屏幕使用，同时也可以用Apple Pencil在iPad上涂、写、画。

这一切都是在融合iPad和Mac的交互。

▲通过iPad、Apple Pencil实现在Mac上绘画| Apple

iOS和macOS或许不会合二为一，但iPadOS正在朝着macOS迅速靠拢。与此同时，Mac也在朝着iPad挪动，ARM架构芯片的Mac传闻已久。未来，MacBook和iPad或许会找到一个中间点。顺利会师。它们的成果或许会是一个“支持鼠标、触摸板的iPad”，也或许会是一个“没有实体键盘，采用一整块触摸屏的MacBook”。

在过去几年里，苹果一直想把iPad打造成一个“生产力工具”，同时也想给Mac赋予更多“生活属性”，现在它们找到了一条共同的路。在可见的未来里，它们将各取所长，并最终“融合”在一起。