拳打福特脚踢Ram，马斯克又画了一张关于电动皮卡的饼

马斯克和他的特斯拉真是“饼の宝库”，因为你不知道他们啥时候就又搞出点幺蛾子，Model Y尚没一撇，电动卡车也还没落地，这边马斯克又表示，听说美帝人民喜欢皮卡？那我们就造一款电动皮卡吧！

▲非官方概念图

马斯克表示他们将要打造的这款皮卡将会使用双电机全轮驱动，并且拥有300000磅的牵引力，这个数据有多恐怖？要知道强壮如升级后的Ram 5500，牵引力也”仅有”30600磅，顶级重卡斯堪尼亚R，牵引力也不过80000磅左右，所以马斯克你真的不是手抖多按了一个0？

而在恐怖的牵引力外，特斯拉梦想中的皮卡还拥有相当优秀的操控感，配合动态悬架系统，它的操控性也要优于市面上绝大多数的车型，力量可以秒重卡，技巧更能胜超跑，堪称会穿针引线的歌利亚巨人。再加上400-500公里的理论续航以及低于50000美元的售价，简直拳打福特脚踢保时捷。

当然谁都明白这辆皮卡只是马斯克画出来的又一张饼，毕竟官方连张草图都没放出，一切都还处于概念阶段。而即使排排坐轮着来的话，这辆电动皮卡前面还有Semi电动卡车以及Model Y紧凑型跨界车，所以不见得马斯克可以在一两年内把这张饼画出来。不过对于皮卡文化深厚的美帝用户来说，即使如此强悍的数据下只是一辆概念车，也还是非常值得大家“沸腾”一下的吧。