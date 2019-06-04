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小米有品618众筹按摩筋膜枪：799元，可深层放松肌肉

2019-6-4 18:56:19来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月4日消息 6月4日，小米有品众筹上线了一款YUNMAI按摩筋膜枪，售价799元，官方称可在运动前快速唤醒身体活力，运动中放松紧张的肌肉，运动后赶走疲劳酸痛感。

据悉，这款筋膜枪共有3档振动模式，1档位1800转/min肌肉激活，2档位2400转/min筋膜放松，3档位3200转/min深度按摩，无论是健身前后还是日常身体按摩均可使用。

这款筋膜枪还配有4款专业按摩头，针对身体不同部位的肌肉受力特征而设计。分别适用于按摩手臂、腰臂、臀部、大腿、小腿等大肌肉群；冲击深层组织如经络、关节、手掌、足底；按摩颈部与脊椎两侧、跟腱处；各肌肉部位的放松、塑形。

该款筋膜枪采用高韧性防弹胶与超清玻纤材质，机身轻巧重量仅为0.7kg，无线手持设计使用起来更加方便，可随身携带至任何场所。整机仅用一键即可完成所有操作，以及防误触的设计，便于单手独立完成且手感舒适。配置1600mAh储能锂电池，1档位可续航7小时、2档位续航5.5小时、3档位续航4小时。

另有人性化的10分钟智能防护功能，避免长时间按摩造成的身体损伤，因此在仪器持续使用十分钟后将自动停止。噪音方面，这款筋膜枪搭载无刷降噪电机+新一代降噪技术，将噪音严格控制在45分贝以内，近乎于无声状态。

另外值得一提的是，即日起至6月18日，前往小米有品购买产品可享受丰厚的优惠福利，最高可领618元的优惠券，还有万元礼包的“锦鲤”大奖。

YUNMAI按摩筋膜枪购买地址PC点此|手机点此

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关键词：小米有品

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