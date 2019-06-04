苹果WWDC19发布的新特性对音频应用有何影响？

6月4日下午消息，今日凌晨，苹果公司召开2019年度WWDC全球开发者大会，更新了五个系统，以及两款硬件。

其中，本次WWDC发布的新特性中，有一些与音频特性相关，主要体现于iOS 13的Siri、Accessibility，及watchOS 6。

对于iOS 13，Siri语音助手将语音识别能力更深度地开放给了音频应用，支持通过Siri发出播放应用中指定内容指令，即享音频收听的便捷体验。例如，当用户对Siri说：“在蜻蜓FM播放高晓松的《晓年鉴》”，即可播放对应的节目。Siri的这一能力还可以运用到Carplay、HomePod、Apple Watch、AirPods等设备及场景中。

watchOS 6支持了独立的watchOS App，并将流媒体播放功能Streaming API首度开放给到第三方应用，支持播放本地文件和边下载边播放，此前，只有Apple Music支持音频流的播放。

此外，iOS 13对信息无障碍功能（Accessibility）中的语音控制（Voice Control）进行了升级，让特殊人群能更加平等地享用音频产品服务。

不论是iOS还是watchOS，发布的新特性都将大幅提升音频收听效率，为用户带来随处可及的音频体验。

蜻蜓FM副总裁杨晶生表示，“这一次，我们看到了Apple在两个方面的趋势，一是更加开放，把一些之前仅用于系统的、自有App的能力开放出来，二是更加重视传统App之外的用户体验，针对Siri、Apple Watch、Carplay、HomePod这些更个性化的场景去做更精细的体验优化。”

谈到新特性对音频行业趋势的影响，杨晶生认为新特性或许仅在缩短用户的收听路径上“走了一小步”，但就推动音频真正走进大众日常生活而言，以Apple为代表的智能硬件厂商，正通过iOS、watchOS等操作系统，Apple Watch、HomePod等智能硬件，推动5G时代的音频全场景生态加速落地。

“重要的是能够让用户在各种场景下都能获得最佳音频体验，而不一定要来App里完成收听。在各种场景下的深度整合，与基于人工智能的推荐、语音交互技术所结合，完全可以用更自然简单的方法满足用户需求。”

杨晶生认为，当5G时代来临，万物互联将为内容消费带来“充分细分的创新场景”，音频或将因其‘伴随性’特征站上内容消费舞台的中央。