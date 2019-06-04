华为何刚被抓？本人出面辟谣

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IT之家6月4日消息 今天，一则宣称“华为内部抓了一批美国间谍，包括公司高管”的消息在朋友圈里热传。
消息称“华为内部抓了一批美国间谍”，其中“包括公司高层”，甚至直接称华为消费者业务手机产品线的总裁何刚“被抓”。
对此，何刚本人今天早上在自己的微信朋友圈里辟谣称：“多事之秋，谣言遍地。众志成城，再铸辉煌”。
另外值得一提的是，今天晚些时候何刚在他的个人微博上发布了使用Mate X提前体验5G网络的视频，算是对这个谣言的再一次有力回应。
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