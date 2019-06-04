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谷歌解释周日网络中断原因：服务器配置变更导致

2019-6-4 20:42:35来源：IT之家作者：懒猫/实习责编：懒猫/实习评论：

IT之家6月4日消息 昨日，谷歌云出现宕机问题，影响了谷歌内部和外部的多项服务，导致美国东部地区网络拥堵，涉及谷歌云、谷歌智能应用套件G Suite和YouTube等多项服务，对大量用户造成影响。

谷歌随后表示，所有因网络拥堵受影响用户的问题已经解决。谷歌将对故障原因展开调查，并提供相关调查报告。今日，Google官方博客解释了事故原因。

谷歌指出，从本质上讲，昨日的网络中断是因为服务器配置更改。适用于单一区域中的少数服务器，错误地应用于多个相邻区域的大量服务器，进而导致这些区域停止使用一半以上的可用网络容量。进出这些区域的网络流量试图适应剩余的网络容量，导致了网络拥堵。网络系统成功 分流了过载流量，保留了对延迟敏感的流量，并丢弃了大部分对延迟不是很敏感的流量。

谷歌表示，谷歌的工程团队在几秒钟内就发现了这个问题，但诊断和纠正的时间远远超过预期。收到警报后，谷歌工程团队就迅速确定了故障原因，但网络拥堵同样降低了工程团队恢复正确配置的能力，从而延长了停机时间。

事故期间，YouTube全球观看次数下降了10％，Google云存储的流量减少了30％，大约1％的Gmail活跃用户帐户出现了问题。

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关键词：谷歌

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