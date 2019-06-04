诺基亚在全球达成42项5G商业协议，平均每周签署一份

6月4日消息，诺基亚宣布与全球42家运营商签署5G商业协议，其中与T-Mobile、Telia和软银等22家运营商签署公开协议。

截至目前，诺基亚已在5G协议签署、试验开展和技术演示等方面与客户达成超过100项合作。

3月底，诺基亚宣布签署第30份5G商业协议，此后，诺基亚保持平均每周签署一份5G重要协议。

诺基亚表示，迄今为止，所有前来调研5G网络的现有4G客户都选择了诺基亚作为其5G网络建设的合作伙伴。诺基亚相信，相比4G，诺基亚将在5G领域获得更高的市场份额。

诺基亚的5G毫米波小基站和AirScale BTS可提供室内和室外覆盖。目前，约一半的协议涵盖微波Anyhaul、原生云RAN、天线和5G原生云核心网等产品。除了移动网络产品组合，诺基亚还拥有基于FP4网络处理器的IP路由器和PSE-3芯片组的光网络——我们的客户可以利用诺基亚网络服务平台将其打造成具备全5G优势（full-5G-strength）的软件定义“智能网络架构”，该架构由诺基亚安全业务编排，分析和响应（诺基亚SOAR）软件提供保护，以确保5G网络的弹性。

诺基亚先前在北美、韩国和欧洲完成了广泛的5G部署，并希望在未来几个月内与印度和拉丁美洲等新兴国家和地区的运营商开展合作。