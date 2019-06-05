苹果环境副总裁Lisa：已提前在中国完成100万英亩森林优化管理

6月5日消息，今天是世界环境日，苹果环境与政策社会事务副总裁Lisa Jackson丽莎·杰克逊（前美国环保署署长）表示，苹果已经提早一年实现了2020年的目标，即在中国将100万英亩森林改善为优化管理。

Lisa表示：“几乎我们所有的森林项目都在中国，位于中国的所有14家组装工厂已全部实现零废弃物排放。”

森林的保护不仅仅是在中国，在整个世界都是一个持续的问题，因为森林在对抗气候变化，提高水质等方面都起到不可估量的作用，所以是苹果整个环保计划的重要部分。

此项目标构成了苹果世界自然基金会(WWF)五年合作的一部分。苹果负责保育或帮助改善的负责任管理森林的产出，已经连续第三年超过其产品包装中使用的原生纤维总量。

在现代社会经济关系中，苹果对于环保的投入并不是一件“符合商业利益”的事情。按照正常的逻辑，购买包装原材料只需要支付对应的货款即可，作为采购商其实没有责任考虑材料来源是否可持续。

但苹果一直以环保为己任，甚至会要求供应商也进行环保方面的改善工作。到2019年4月为止，已有16个国家和地区的44家制造业合作伙伴承诺100%使用可再生能源制造Apple产品。

此外苹果还希望尽可能多的使用再生纸。2018财年苹果使用再生纸的平均比例达58%之多，所有的包装供应商均已连续两年以负责任的方式采购纸张，苹果还会定期进行审查以确保供应商做到这一点。

苹果2018年环境责任报告中指出，曾有一段时期苹果的碳足迹始终与财务表现齐头并进。但从2015年开始，在环境保护工作的推动下，收益虽在增长但碳排放却连续三年下降，在2018年达到35%降幅。

苹果环保方面的工作不仅限于包装用纸上，比如所有运营设施均采用百分百可再生能源供电，另外一些新款Mac产品机身使用百分百再生铝。还有新总部Apple Park，其所需电力的75%是由设施内的燃料电池和屋顶的太阳能光伏电池板获取的。