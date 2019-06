唐娜姐趣谈：Windows 10预览用户达到1650万人，还有10名微软工程经理

IT之家6月5日消息 Windows Insider预览版计划是连接到开发和维护世界上最流行的桌面操作系统Windows 10大脑的好方法。我们今天所熟悉的Windows Insider Program早在2014年推出,它允许微软通过收集用户反馈快速解决问题。此前消息称Windows Insiders的数量非常小,但现在Windows Insider计划负责人Dona Sarkar证实这并非真实的情况。

Windows Insiders会员现在是相当庞大的“少数群体”。在她的推特中,Dona写道,目前有1650万MS Insiders。另外还有大约10名微软工程经理。

It’s always a fun convo when someone asks me “How many managers have you had at MS?”

Me: 16.5 M Insiders and about 10 engineering managers