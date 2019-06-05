亚马逊向特朗普盟友支付游说资金，推动政府打假

6月5日消息，据国外媒体报道，美国电商亚马逊利用一家由现任总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）盟友经营的游说公司进行政策游说，推动政府对销售假冒商品的供应商采取行动。

据三份披露报告显示，从2018年7月到2019年3月，亚马逊每个季度向巴拉德合作伙伴（Ballard Partners）支付至多7万美元，部分用于就“贸易和关税政策”相关问题进行游说。然而知情人士表示，披露的报告只能说明故事的一部分。

2016年总统大选后，特朗普在佛罗里达州的主要筹款人布莱恩·巴拉德(Brian Ballard)一直在代表亚马逊游说特朗普政府和国会成员，打击向客户销售假冒产品的第三方供应商。

一名知情人士表示，他们正试图“阻止第三方行动者以真品为幌子将假耐克运往美国”。亚马逊越来越关注其电商市场上的假冒和盗版产品。在今年2月向投资者发出的警告中，该公司首次使用了“假冒”一词。

今年4月，也就是这家游说公司上一次就亚马逊的“贸易和关税”政策做出有记录的游说努力一个月后，特朗普签署了一份备忘录，旨在遏制在线销售假冒商品的行为。

“这是对这些公司的一个警告。如果你不清理，政府就会帮你清理，”特朗普贸易顾问彼得·纳瓦罗(Peter Navarro)当时对记者说。这份备忘录呼吁美国国土安全部、商务部和司法部发布一份报告，建议采取一切可能的监管措施，对这些假货的销售和最终发货进行有效打击。

美国海关和边境保护局(U.S. Customs and Border Protection)不断查获假冒产品，同时指出，假冒产品已成为亚马逊等合法公司的障碍。

“造假者希望通过在市场上销售最热门产品的假冒产品来获利。每次你购买假冒伪劣商品，正品公司的营收就会遭受损失，”美国海关和边境保护局网站上的一份备忘录写道。

记录显示，特朗普过渡团队的前成员丹尼尔·麦克福尔(Daniel McFaul)是代表亚马逊与巴拉德合作的三位合作伙伴之一。

每一份披露文件都将白宫办公室、副总统办公室、美国贸易代表办公室、参议院和众议院列为就特朗普政府贸易和关税政策所联系过的政府实体。

亚马逊多年来一直是巴拉德的顶级客户。根据政策调查机构Center for Responsive Politics编制的数据，2018年，亚马逊向该公司支付了28万美元，用于支付其游说服务费用，这些服务不仅涉及贸易问题，还包括放松商业管制和基础设施融资。那一年，这个游说团体的收入达到1830万美元，是特朗普当选总统以来最好的一年之一。2019年开年到目前为止，该公司已经赚了400多万美元。

巴拉德和亚马逊发言人没有回复置评请求。

关于关税问题，亚马逊上个月表示：“供应链中所有规模的公司都在调整，以适应新关税带来的成本上升。去年7月，媒体援引一位知情人士的话说，亚马逊正在研究反关税运动。