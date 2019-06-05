7年盗刷价值超1900万美元的iPhone，纽约犯罪团伙落网

新浪科技讯北京时间6月5日早间消息，纽约近期破获的一个犯罪团伙涉嫌在过去7年里通过信用卡盗刷获得了数百部iPhone，这些设备的总价值超过1900万美元。

纽约州联邦检察官于今年4月对这起案件提起诉讼，有6人被起诉。这起诉讼本周被公开，被告方涉及的重罪指控包括欺诈、共谋和身份盗用等。

由于iPhone的售价最高可达1450美元，因此诈骗者瞄准iPhone的情况并不少见。去年，纽约州的另一个犯罪团伙涉嫌盗窃价值超过100万美元的iPhone。

在最近被破获的这场骗局中，一些团伙成员利用盗用的身份伪装成普通用户。他们携带假身份证和信用卡去美国各地的手机商店，表示希望将手机升级到最新的iPhone。随后，他们将窃取的iPhone寄回犯罪团伙在纽约的总部，将这些手机在黑市上销售。

身份被盗者最终需要为这些手机买单。报道称，犯罪分子采用每月分期付款的方式购买这些手机，导致受害者常常没有立即注意到资金被盗。法庭文件没有明确说明有多少人受害，以及有多少部手机被盗。不过在一起事件中，在寄往纽约的数十个包裹中发现了250部手机。

参与骗局的6名被告正在等待审判，但他们均否认有罪，并以10万美元被保释。苹果没有对此置评。