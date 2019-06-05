三星电子高管被逮捕，涉嫌销毁生物技术公司欺诈证据

北京时间6月5日早间消息，首尔一家法院周三对三星电子的一名高管发出了逮捕令，这名高管被控下令销毁该公司的生物技术子公司涉嫌会计欺诈的证据。

这名嫌疑人姓李，是三星电子负责财务的高级执行副总裁。他被控在2018年5月5日的一次公司会议上决定操纵和销毁外包药品制造商Samsung BioLogics及其子公司Samsung Bioepis的会计数据和内部文件，这两家公司都卷入了一起会计丑闻。

另一位负责商业支持业务的高级执行副总裁Ahn的逮捕令被驳回后获释。他也曾出席了五月份的会议。

首尔中央地区法院的Myeong Jae-kwon法官批准了对李姓高管的审前拘留。他表示，对该高管的罪行怀疑已经得到证实，人们担心他可能试图毁灭证据。

在决定释放Ahn时，法官说，根据他参与涉嫌犯罪的情况、参与程度、相关证据以及他的生活安排和家庭关系，“很难认可”目前逮捕他的必要性。

检方怀疑，Samsung BioLogics在2015年IPO之前，曾在2015年进行粉饰以夸大估值。

韩国金融监管机构早些时候在调查中估计，Samsung BioLogics涉嫌的欺诈性会计金额约为4.5万亿韩元(约合39亿美元)。