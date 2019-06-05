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新Mac Pro为何设计成“刨丝器”，苹果高管这样解释

2019-6-5 8:25:51来源：新浪科技作者：-责编：沧海评论：

新浪数码讯6月5日上午消息，昨天苹果公司正式发布了旗下性能最强悍的电脑Mac Pro，这款产品一经推出，其外观就被网友热议，戏称它是“土豆擦”“刨丝器”。为什么选这么个外形？苹果营销总监菲尔-席勒（Phil Schiller）和其他高管在会后和媒体聊天谈到了一些细节，我们来汇总一下。

这款产品在2017年时候其实被提前剧透过，那也是苹果公司罕见的在产品未发布之前就对媒体公布信息。其实苹果对新款Mac Pro设计的想法发生了一些变化，导致花的时间比预期要长。

新Mac Pro前后的圆形切口是由实心铝底盘加工而成的球体，实际这设计最开始并非是给新Mac Pro准备的，这种密恐症患者们抱怨的形态出现在新Mac Pro规划之前。虽然苹果公司相关人士没有谈细节，但铝板上掏孔挖出个球形显然是为了增大散热面积。

至于新Mac Pro搭配的显示器“Pro Display XDR ”，苹果想让它成为自己在显示方面的“前沿和核心”（通俗讲就是业内最高水准代表）。它的竞争者，是那些给专业人士采用的售价超过1万美元的显示器。

新Mac Pro起售价为5999美元（未含税约合人民币4.1万元），Apple Pro XDR显示器起售价4999美元（未含税约合人民币3.4万元），价格确实不低，但别忘了，他们本身就是专业人士的设备。它的用户，应该是那些专业设计师，电影剪辑师等等；就像一般人选车只会看家用轿车而不是挖掘机一样，后者贵在专业用途，而且对一般用户已经意义不大。

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