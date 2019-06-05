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斯洛伐克电信运营商与中兴通讯正式签署5G商用合同

2019-6-5 8:45:55来源：C114中国通信网作者：-责编：嗜橙/实习评论：

斯洛伐克SWAN Mobile与中兴通讯签署5G商用合同，双方确定在5G建设上深入合作。该合同的签署正式宣告双方将在5G时代继续携手共进，标志着中兴通讯在欧洲高端市场的又一次突破，为5G时代深耕经营打下坚实的基础。

中兴通讯是SWAN Mobile的长期战略合作伙伴，从2014年开始为SWAN Mobile独家建设4G LTE、核心网及其配套网络。到目前为止，无线网络已经覆盖全国大部分地区。得益于中兴通讯在技术、商务、服务等方面的有力支持，SWAN Mobile近两年快速发展，迅速积累了用户。随着5G时代的到来，SWAN Mobile希望利用5G频谱的优势，尽快开始5G网络的布局，从而在技术上领先竞争对手。中兴通讯也希望继续深化双方在5G领域的合作，进一步帮助客户成长。

在签约仪式上，SWAN Mobile CEO Juraj Ondris表示，感谢中兴通讯一如既往的支持，跟中兴通讯的合作是一个长期和友好过程。

中兴通讯高级副总裁肖明感谢SWAN Mobile的坚定支持，表示会全力协助其5G网络的建设和发展，助力其在未来市场竞争中继续保持优势地位。

中兴通讯以成熟的端到端技术优势，致力于在5G时代为运营商打造极致体验、极致简洁、极致智能的无线网络。截至目前，中兴通讯已与全球40多家运营商开展5G合作，5G端到端系列产品已开始参与全球5G网络部署和建设。未来，中兴通讯将与各方产业伙伴一道，稳步推进5G商用和业务应用，共同为未来5G的多彩体验而努力。

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关键词：中兴

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