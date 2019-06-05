亚马逊或迎来反垄断调查第一波，FTC已咨询其竞争对手

新浪科技讯北京时间6月5日上午消息，过去几天来，新闻报道已经清楚表明，亚马逊等科技巨头将成为联邦贸易委员会（FTC）、司法部以及国会反垄断调查的重点对象。

周六，华盛顿邮报称FTC将对亚马逊展开调查。而在此之前，有报道称联邦贸易委员会与司法部之间已经就科技巨头监管的责任问题进行分工。

据知情人士透露，近几个月来，FTC已经开始向部分亚马逊的竞争对手询问这家电商巨头的商业行为。

这个时间点是非常合适的。联邦贸易委员会竞争局曾在二月宣布，部门正在组建一支新的工作组，专门负责监管美国科技市场上的竞争、调查市场上可能存在的任何反竞争性行为并且将在正当的情况下采取执法行动。

继活动家、法律学者以及美国总统候选人（例如议员伊丽莎白·沃伦）指控亚马逊存在反竞争性行为后，监管部门对其的关注度日益增加。亚马逊掌握着美国线上零售业的半壁江山，同样也是全球最大的云计算服务供应商。而其副业务——在线广告——的规模也使其成为了美国第三大广告平台，仅次于谷歌和Facebook。

如今，FTC正在从亚马逊竞争对手处收集情报。有一点要明确的是：FTC的询问并不意味着该委员会已经对亚马逊展开正式调查。即便FTC最终确实对亚马逊展开了调查，这也并不意味着上述业务将成为审查重点。

据知情人士透露，如下是FTC正在询问与亚马逊有关的三个问题。联邦贸易委员会的一位发言人拒绝对此消息置评。亚马逊的一位发言人也拒绝就未来可能存在的调查置评。

Fulfillment by Amazon的定价结构

亚马逊物流配送（Fulfillment by Amazon）在零售行业常被称为是FBA。这项服务可以让亚马逊的卖家在亚马逊仓库里存储商品，而亚马逊则会为平台上的订单负责打包、配送以及客户服务。

不过亚马逊的卖家也可以使用FBA来让亚马逊存储、配送平台以外出售的商品——无论商品是否是在其自身网站抑或是像Etsy、eBay等其他市场上出售的。

关于FBA，联邦贸易委员会的询问主要是围绕该服务的定价结构。如果订单是来自于亚马逊的竞争性网站，那么亚马逊就会向卖家收取更多的费用。

比如说重量在1到2磅之间的商品，亚马逊会向卖家收取4.76美元的费用，用于打包、配送在亚马逊上出售的商品并提供客户服务。

但如果亚马逊需要将同样一款产品配送给在Etsy、eBay或卖家自己线上商店上下单的客户，那么FBA费用将达到8.35美元，上涨75%，

路透社知情人士称，这种定价差异引起了FTC的注意。

亚马逊与自己的卖家进行竞争

在亚马逊的批判者中，尤其是伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren），亚马逊与自己的卖家进行竞争是大家最为关注的问题。

亚马逊会邀请一些中小型企业直接在Amazon Marketplace平台上向亚马逊的客户出售产品。但是亚马逊已经创建了100多种自营品牌，与这些第三方卖家直接存在竞争关系。

其中一个问题就是，亚马逊是否会以不公正的手段，利用从卖家处获得的销量数据来削弱同类中小型商家。亚马逊的一位发言人表示，公司严格禁止亚马逊的自营品牌利用个体商家的数据来与之进行竞争。（但是亚马逊并未回应其自营品牌是否可以整合出售同一产品的卖家数据。）

有时候，亚马逊还会在其网站上推销自有品牌的房地产。

如果你认为亚马逊是一家零售商，那你会发现许多其他的零售商——包括沃尔玛以及Target——都在做类似的事情：分析商店的销售趋势，从而告知其自有品牌。

可如果你认为Amazon Marketplace更像是一种“平台设施”——沃伦在其最近关于反垄断的宣言中这样指出，最先提出这一说法是反垄断专家莉娜·汗（Lina Khan）——那你也许会质疑亚马逊是否能被允许与其商业客户进行竞争。

亚马逊Prime捆绑服务

如果你经常在亚马逊上购买商品，那么一年花费119美元购买Prime会员来获得各种特权——每日无限制配送、大量电视剧、电影和歌曲的线上库、免费在线照片存储等——似乎是一笔很划算的买卖。截至2018年，亚马逊称其在全球范围内拥有1亿多Prime会员。

但联邦贸易委员会则在质疑这种捆绑服务是否让亚马逊以不正当的手段在削弱其竞争对手。思路是这样的：如果亚马逊不需要直接从Prime年会员费中获利——目前尚不清楚它是否这样做了——那么那些需要通过提供单个服务来赚钱的竞争对手将如何凭借价格优势来竞争呢？

鉴于亚马逊的规模，除了上述问题之外，联邦贸易委员会可能还会收集其他关于亚马逊的信息。比如说，已经有不少人呼吁亚马逊将Amazon Web Services从其核心业务中分离出来。还有人在担心Alexa在智能家居市场上的初始主导地位，此外亚马逊是否会与将Alexa整合在设备中的制造商、为Alexa研发声音应用的公司进行竞争。

对亚马逊来说，目前有一点是非常确定的，那就是监管调查风暴已经来临，且短期内不会消失。