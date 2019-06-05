高考后的大长假来了，趁618赶紧入手这些新款英特尔九代标压游戏本

对于高三的小哥哥小姐姐来讲，马上要到来的高考也是“压力山大”。好在英特尔和显卡厂商在近期都对自家的产品线进行了一轮大更新，英特尔在近期带来了H系列、HK系列的标准电压第九代酷睿移动级处理器新品，包括酷睿i5-9300H、酷睿i5-9400H、酷睿i7-9750H、酷睿i7-9850H、酷睿i9-9880H、酷睿i9-9980HK等数款新品。这些性能超强的新处理器也为笔记本市场带来了不少物美价廉的好产品，高考过后放纵一下也是有了很多新的选择。

此次英特尔的新品均是基于14nm制成的Coffee Lake-H Refresh架构打造，对比前几代处理器，第九代酷睿H处理器在规格和频率上有了大幅升级，使游戏本在性能上真正拥有叫板台式机能力。

高考之后就是超长的高考假期，对于不少高中生来讲，这更是一次解脱。当然，正值年中大促，各路电商平台的优惠力度也是非常大的。接下来我们来看看部分值得入手的九代酷睿标压处理器的新品游戏笔记本电脑吧！

雷神911Air星战二代旗舰版：九代i7标压尝鲜首选

雷神作为这些年快速崛起的年轻品牌相比于老牌电脑厂商在设计上更加的激进，同时也会有一些超高性价比的产品，这款雷神911Air星战二代旗舰版搭载了最新的英特尔九代i7-9750H处理器，同时还有GTX 1650加持，这样超高的性能，价格却仅不到7000元，对于追求性价比的年轻人来讲，雷神911Air星战二代旗舰版是个非常不错的选择。

相比于超级专业的游戏本，雷神911Air星战二代旗舰版整机非常轻薄，机身最厚为23毫米，最薄为19毫米，重量仅为2公斤。这对于不想“负重前行”的移动玩家来讲还是非常友好的。

雷神911Air星战二代旗舰版采用了一块15.6英寸的IPS屏幕，分辨率为1080P，700:1对比度，可视角度达到了170°。

处理器方面则是采用了全新的九代酷睿i7-9750H处理器，这款处理器性能强悍，单核睿频可以达到4.5GHz，既可以满足日常的使用，也能保证在重度游戏情况下的使用。其不到7000元的价格则是体验英特尔九代标压酷睿i7处理器的首选。这对于刚毕业也没有太多零花钱的高三生来讲是一个极具性价比的选择。

显卡方面，雷神911Air星战二代旗舰版则采用了英伟达GTX 1650显卡，相比于GTX 1050Ti性能提升超过20%。4GB GDDR5显存足够日常游戏需求。存储细节上，雷神911Air星战二代旗舰版配备了512GB NVMe SSD，不过内存仅为8GB，好在现阶段内存条市场相对比较冷清，用户可以选择内存更高的版本。有趣的是，这款笔记本电脑配备了两个3W扬声器，获得了Sound Blaster Cinema 5音效认证。通过Reality 3D可通过二级模拟5.1/7.1环绕声效果。同时还有全RGB键盘。电池上则采用了51Wh大容量电池。

接口方面，雷神911Air星战二代旗舰版配备了2个USB 3.1 Gen 1接口、1个支持DP 1.2的USB 3.1 Gen 2 Type-C接口、1个HDMI接口、1个RJ45网线接口、耳麦接口和读卡器接口。这些已经足够普通用户的日常使用。

相比于更加专业的游戏本，雷神911Air星战二代旗舰版价格还是非常友好的，8GB+512GB在京东618期间价格一度下探到6199元，对于预算不是特别高的学生党来讲是个不错的选择。

联想拯救者Y7000 2019：从入门到发烧，总有一款适合你

相比于其他厂家，2019年款新拯救者Y7000系列无疑是英特尔此次全新九代酷睿标压版新品的忠实厂商，从i5到i7，从1050到1660Ti，联想各种配置各种组合都有，妥妥满足各种口味用户的需求。

谈起Y7000，今年新款的Y7000 ID设计非常硬核，线条很刚。官方给出的定位是高性能办公笔记本和专业电竞本，但是实际的性能也是妥妥的专业去的。15.6英寸的144Hz电竞屏、全新性能比肩台式机的英特尔i7-9750H处理器加上GTX 1660Ti，还有硬核的外观，联想2019款Y7000无疑是追求时尚同时还有商务办公需求人士的好选择。

电竞版的联想Y7000采用了一块15.6英寸的IPS屏，刷新率为144Hz，最大亮度为300nit。搭配全新的英特尔九代标压i7-9750H处理器，在游戏性能上，联想Y7000表现不同凡响。英特尔i7-9750H内部为6核12线程设计，三级缓存达到12MB，处理器基频为2.6GHz，而睿频后最高可以达到4.5GHz，可以说是妥妥的性能怪兽。

根据英特尔官方的数据，英特尔i7-9750H性能相较于上一代提升18%，热设计功耗则依然保持在45W，并可根据需要调低到35W。这样的性能完全可以比肩台式机处理器。

显卡上，联想提供了GTX 1650和GTX 1660Ti两款可选，另外办公版的Y7000还有GTX 1050版可选。标配1TB SSD和8GB内存，内存最高可以扩展到32GB，同时还预留有2.5英寸硬盘扩展位。

接口方面，联想Y7000 2019电竞款包含了3个USB 3.1 Gen 1接口、1个支持DP 1.2的USB-C接口、1个mini DP 1.4接口、1个HDMI接口、1个网线接口和1个耳麦插口。足够日常扩展使用。

总的来讲，联想2019款Y7000系列笔记本电脑覆盖了从入门到发烧各个层次的用户需求，9000元刚出头的价格就能拿下最顶配的版本，多样化的选择让用户可以针对自己的需要深度定制。

“败家之眼”魔霸3：重度玩家最佳之选

作为玩家国度（ROG）的一款重磅产品，魔霸3算是首批尝鲜使用九代酷睿i7标压版处理器的ROG游戏本。

据了解，华硕ROG魔霸3电竞笔记本电脑采用了一块15.6英寸的144Hz窄边框屏幕，屏幕响应时间为3毫秒，屏占比约80%。

华硕ROG魔霸3电竞笔记本电脑搭载了英特尔全新的九代i7-9750H标压处理器，6核12线程让其性能相较于上一代提升18%，热设计功耗则依然保持在45W，并可根据需要调低到35W。其中这颗i7-9750H处理器单核睿频可以达到4.5GHz，三级缓存达到12MB。

在显卡方面，华硕ROG魔霸3电竞笔记本电脑有GTX 1660Ti和RTX 2060两款可选，其中GTX 1660Ti基于图灵架构，性能较GTX 1060提高约60%，支持ROG Boost和DXR on GTX技术。

华硕ROG魔霸3笔记本电脑内置512GB PCIe SSD，同时预留有2.5英寸硬盘位。内存上则采用了双通道DDR4 2666MHz 8GB×2内存，最高支持32GB内存扩展。性能相比于单根16GB内存提升约20%。

华硕ROG魔霸3电竞笔记本电脑键盘键程1.8毫米，其中WASD为透明键帽。方便游戏使用。

接口方面华硕ROG魔霸3电竞笔记本电脑包含3个USB 3.1接口，1个3.5毫米音频接口，1个支持DP 1.4a的USB 3.1 Type-C接口，1个HDMI 2.0b接口和一个RJ45网线接口。官方搭载四芯锂离子电池，电源适配器为230W。

这款玩家国度的全新产品对于很多重度玩家来讲是一个体验九代i7标压处理器的好选择，信仰加持下这款产品GTX 1660Ti版本售价为10999元，而RTX 2060版售价13999元。整个京东618促销期间还有相应的优惠。