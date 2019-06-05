苹果要求开发者将最新登录按钮置于谷歌、Facebook之上

凤凰网科技讯北京时间6月5日消息，根据苹果公司在本周发布的开发者指南，苹果要求开发者在iPhone和iPad应用中将其最新推出的“使用苹果账号登录”(Sign on with Apple)按钮置于谷歌和Facebook的登录按钮之上。

对于苹果来说，占据这一黄金位置的意义重大，因为用户常常会选择应用的默认或第一选项。根据苹果的要求，如果开发者在应用中提供谷歌或Facebook的登录选项，那么他们就必须提供苹果的登录按钮。

苹果在周一发布了“使用苹果账号登录”按钮，强调用户隐私，并推出了一项随机生成电邮地址的功能，以避免公布用户的真实电邮。

许多消费者在登录独立应用时选择使用谷歌或Facebook账号，因为这样能够免去为十几款不同应用创建用户名和密码并记住的麻烦。但是，登录按钮会把用户的应用习惯数据发回给开发商。苹果软件业务主管克雷格·费德里吉(Craig Federighi)在周一的主题演讲中称，苹果寻求为用户提供一个更为隐私的选项，为开发者提供一个快速的一键登录按钮同时不会把用户数据发送给另外一家公司。

苹果证实，那些拥有自主专用登录系统，不使用谷歌或Facebook登录按钮的应用，也不需要使用苹果的登录按钮，例如游戏开发商任天堂的应用。苹果的登录按钮也适用于网站，但不会强制使用，因为苹果在网站平台并不具备像App Store那样的应用审核权。但是如果网站想要使用苹果登录按钮，苹果依旧会要求将其置于最上面。

苹果、谷歌以及Facebook不予置评。不过谷歌已表示，不会要求Play Store中的Android应用使用其登录按钮。

苹果的这一强制举措正值开发者和对手对其App Store做法发出反竞争指控之际，例如收取30%的App Store收入分成。最新报道称，美国反垄断监管部门正准备对苹果和其他科技巨头展开调查。苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)周二在接受采访时称，考虑到苹果的规模，监管部门的审查是“合理的”，但是苹果并未在任何业务所在市场构成垄断。