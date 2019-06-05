台湾省第二家苹果Apple Store直营店6月15日正式开幕

6月5日上午消息，据台湾地区媒体报道，苹果公司（Apple）今日宣布，台湾地区第二家直营店“Apple信义A13”将于6月15日早上10点正式开幕，这也是台湾地区首家Apple Store路面旗舰店。苹果零售暨人力资深副总裁Deidre O“Brien在其个人instagram上分享了这个消息。

“Apple信义A13”位于台北市信义区，具体地址是在信义区A13大远百兴建基地旁的松寿路与松仁路口，其屋顶结构采用四周倾斜的平滑设计，类似美国芝加哥直营店采用的MacBook式造型屋顶。

苹果公布“Apple信义A13”新店的主题为“创意在此登台”。而为了“Apple信义A13”开幕，苹果还特别于Today at Apple准备了“创意在此登台”系列课程，一连6周，齐集最具代表性的当地创作者，从才华洋溢的国际得奖设计师、插画家、摄影师到音乐创作人。在开幕当天，即有名家创作课程开始展开，且免额外付费，现在就可上官网报名。

2017年7月1日，苹果公司在台湾地区的第一家Apple Store正式开业，这家晚来的苹果店位于台湾地区标志性建筑之一101购物大楼。在开店首日，苹果还发放了红色特别纪念版T恤衫。