宜家终于开搞电竞，但这科技树确定没点歪？

为了能让阿宅们能更悠哉的宅在家里不出门，宜家最近找上了3D打印医疗设备设计公司UNYQ以及Area Academy，设计出了一系列名为Uppkoppla的游戏外设装备，看来是时候关注一下阿宅的健康问题了。

Uppkoppla目前提供了三款可购买的设备，其中一款是佩戴在腕部的3D打印腕带，用户在购买这款腕带时可以进行例如大小规格以及材质质地等多种个性化定制，对于长时间趴在电脑前的用户们来说，这样一副腕带可以缓解“鼠标手”的状态，同时也能让肩部更加放松，看来没白没黑加班的程序员们倒也值得关注一下。

除了腕带之外，宜家还设计了一款可以有效防止手指打滑的键帽，以及一套可以收束鼠标线，防止它们在关键时刻影响操作的集线装置。为什么听起来有种“时代的眼泪”的感觉，这两款设备不是早已经被电竞玩家玩的烂熟了吗？键帽防滑神器了解一下。

去年宜家与UNYQ以及Area Academy联手打造了一套3D打印电竞椅，预计会在2020年上市，而此番再次联手并且创造出Uppkoppla系列，看来宜家也是铁了心要吞电竞这块蛋糕。不过从目前的装备来看，宜家似乎还没追上电竞行业头部队伍的节奏，不知道后续还会推出的Uppkoppla系列屏幕支架、电竞桌椅等设备能否带来更多惊喜呢？