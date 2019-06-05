ofo联合创始人薛鼎成立新公司，注册资本100万元

6月5日上午消息，企查查数据显示，ofo联合创始人薛鼎于5月30日成立一家新公司，该公司名为北京空间共享科技有限公司，注册资本100万元。

薛鼎是该公司法定代表人，同时为实际控制人、最终受益人和第一大股东，持股比例69.92%。该公司另外两位股东分别为李连晟（持股比例15.98%）和张宏飞（持股比例14.1%）。该公司经营范围涉及技术开发、企业策划、软件开发、家政服务、建筑物清洁服务、销售电子产品、人力资源服务等。