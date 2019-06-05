亚马逊CEO贝索斯在纽约买下三套公寓：最贵一套标价5800万美元

6月5日消息，据国外媒体报道，虽然亚马逊已放弃了在纽约长岛建立第二总部的计划，但其创始人、现任CEO杰夫·贝索斯却并未想过远离纽约这一国际大都市，消息人士透露他又斥资8000万美元，在繁华的曼哈顿买下了三套公寓。

从消息人士透露的情况来看，贝索斯新买下的是第五大道212号的三套公寓，其中一套是顶层公寓，另外两套在下面，可以俯瞰麦迪逊广场花园，在上月就已经买入，但未公布具体的时间。

价格方面，外媒在报道中表示贝索斯此次新买入三套公寓的花费超过了8000万美元，其中顶层的那一套在2017年给出的挂牌价高达7380万美元，最近一次是在5月17日挂牌出售，当时标价5800万美元，但目前还未公布贝索斯买入这一套的具体价格。另外两套的价格要低很多，最终的成交价是2845万美元。

最近标价5800万美元的那一套顶层公寓，共有3层，面积为10079平方英尺（约936平方米），有5间卧室和5间浴室；另外两套的面积共7239平方英尺（约672.5平方米），共7个卧室。

贝索斯此次8000万美元所买入的公寓，是今年纽约规模第二大的公寓买卖交易，仅次于年初肯·格里芬（Ken Griffin）2.38亿美元所买入的房地产交易。

从外媒的报道来看，纽约曼哈顿第5大道212号的建筑已有超过百年的历史，其建于1912年，起初大部分用作工厂，后来开发商Madison Equities将这一建筑改成了50套公寓。

相对于贝索斯的身家而言，此次8000万美元在曼哈顿买入三套公寓并不算什么，福布斯实时富豪榜的数据显示，他目前的身家高达1426.8亿美元，剔除属于其前妻的340.6亿美元，其身家依旧高达1086.2亿美元，8000万美元还不到其中的千分之一。

此次8000万美元买入的三套公寓，并不是贝索斯首次在纽约买房，在同前妻离婚之前，他们在纽约就拥有一套公寓。

在新买入三套公寓之后，贝索斯名下的房产也就变得更多，其同前妻麦肯齐离婚之前，他们夫妇在华盛顿州的贝尔维尤就拥有一套豪宅，在洛杉矶的比弗利山庄也则两套豪宅，在华盛顿特区还有一套住宅，这一套此前是博物馆，后来被改成了一套私人住宅，此外，他们在得克萨斯州还有一处牧场，不过，在宣布走完离婚程序时所公布的财产分配方案中，麦肯齐只提到了他们在三家公司的股权分配，并未公布房产如何分配，但无论如何，新买入三套公寓之后，贝索斯名下的房产至少也有三套。