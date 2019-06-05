苏宁回应华为高管造访：确实在谈合作，包括电视

新浪数码讯6月5日下午消息，有媒体报道称，华为大中华区融合电商部部长陆生虎及智慧大屏产品一行团队现身南京苏宁总部。对于此事，苏宁易购向新浪数码回应称：“确有此事，双方正在谈一些合作，也包括电视，这两天会有确切的消息出来。”

两款华为液晶电视5月29日已经通过3C认证，其认证型号为OSCA-550/Osca-550A，申请人为华为技术有限公司，生产厂为合肥京东方视讯科技有限公司。

有消息称，华为已与TCL集团旗下华星光电就65吋电视面板供应达成合作。TCL也表示，华为是华星光电在大尺寸及中小尺寸显示屏上的重要合作伙伴，在大屏显示终端领域的合作已经展开，65英寸产品已在验证中。这意味着，坊间流传已久的华为将涉足电视领域终于变成现实。

今年初就有媒体报道称，华为今年将进入电视行业，在电视品牌上将采取双品牌策略。彼时，业内盛传华为首款智能电视将于4月发布，预计目标1000万台。随后又有消息称，华为将在9月推出高端电视，支持8K超清分辨率、广色域、AI人工智能等高端特性，面板可能来自三星。

余承东曾多次表示，华为不会做传统电视，将定位于智能大屏终端。还有一种说法是，华为电视不会局限在高端领域，在中低端市场上华为正寻求与京东方、华星光电等供应链厂商合作，一起开发液晶电视。

此前曾有消息人士称，华为电视将于7月最晚9月推出，目前来看也与这个时间段基本吻合。

在618大战如火如荼之际，华为大中华区融合电商部部长陆生虎及智慧大屏产品一行团队现身南京苏宁总部。这不仅意味着坊间流传已久的华为电视终成现实，更意味着苏宁将成为华为电视首销的重要渠道。