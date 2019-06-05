步入完结的《硅谷》 ，用最新的科技说最蠢的笑话

与《权力的游戏》有点类似，同属HBO旗下的《硅谷》每一季更新都是刷榜的节奏。现在这部电视剧也将迎来自己的最终季，在今年晚些时候，HBO将会用第六季的故事为其划上完结的句号。

同样是权益的斗争，放在高科技圈《硅谷》用不善交际的技术男身上，实际演示效果看起来只有5战斗力。用最新的科技说最蠢的笑话，是《硅谷》向来的主旨，自从2014年4月开播以来，《硅谷》评价不断飙升，主创之一的迈克·乔吉前身就是一位计算机程序员，演员、编剧、制片人、导演多重身份的履历也让其知道如何把握科技冷笑话、真实与虚拟的尺度，表达硅谷不为人知的一面，并且充满艺术效果。

事实上，《硅谷》背后的咨询团队高达200人，硅谷文化与细节打磨同样是电视剧中最出彩的部分之一。例如短短数秒开头动画内容就能囊括当季最热门的事件、巨头以及明星初创，并随着每季的更新而发生略微改变，暗示高速变化的硅谷节奏。

硅谷的百态人生

在剧情中，男主角理查德判断开发音乐是否为盗版的应用时，无意间创造了一种效率奇高的无损压缩算法。这套算法可以将原有媒体文件压缩到极小体积并且不损失原来的文件内容，但执着的技术男花了大半集的时间才想明白这套压缩算法的重要性。

现实的硅谷也经常能遇到这样的例子，Slack聊天协同软件诞生于多人网络游戏Glitch项目中，目的是为了加快工程师们的沟通效率。结果是网络游戏Glitch本身策划相当失败，附属品Slack却因为简洁高效成了最具商业潜力的产品，最后带领开发团队变身独角兽公司。

剧情对现实的映射比比皆是。Google、微软、Facebook等科技巨头在故事中糅杂成了Hooli，Hooli的CEO兼创始人盖文就像是个硅谷CEO大杂烩，有远见的想法，演员式的笑容，以及冷酷的执行手段，同时还信奉不断拍马屁的灵魂导师不靠谱建议。

玄学与新技术并行描述了硅谷魔幻现实的一面，同时也暗示在拥有庞大资源的科技巨头，真的有办法在初创企业面前完全如碾压一般的存在。

在故事中的大头则完全是一个反方向佛系人（fei）物（wu），技术平平，性格超好。只因为认识主角而被Hooli认为他也掌握了核心技术。Hooli试图通过挽留大头达到与主角的初创公司PiedPiper抗衡，甚至吞并。大头也因为这个特殊身份瞬间飞黄腾达，公司内部创建XYZ部门，研发土豆大炮，晋升大学教授。

当知道大头真的对压缩算法一无所知之后，大头被送上天台，与一群无所事事的公司员工一起，等闲度日。这种做法在硅谷也被经常使用，IT巨头为了挽留有价值员工，确保他们不会离职后对公司造成威胁，这些员工甚至可以什么都不用干，晒着太阳继续领公司的股票，享受公司所有福利。

初创公司PiedPiper同样也融入了硅谷中的诸多典型，见到大场面就反胃的CEO理查德，一周不睡觉任劳任怨的COO杰瑞德。以及转换了多个身份，从投资公司跳槽进来成为CFO莫妮卡，也代表着硅谷仅有的20%女性。以及酷到骨子里的首席系统架构师吉菲尔，和不可或缺的印度高级程序员迪内希。再加上第四季残照删号的房东兼初创孵化器负责人埃尔利赫，PiedPiper本身就是硅谷大融合的缩影。

技术男的创业之路

无论是戏剧性使然还是主角理查德天生性格缺陷，PiedPiper作为公司初创注定坎坷。先是摇摆在被收购和自主创业之间，然后与投资方相互博弈，同时面对互联网环境骤变还要做出不同的决策和取舍。

在PiedPiper中我们看到了用于提升效率的Scrum敏捷开发，也有员工速报短会stand-up。诊断医生会安慰主角所有硅谷创业技术男都会遇到各种各样的胜利问题，律师会告诫估值越高破产越快，高科技背后仍然躲不过种种玄学和套路，甚至现实中的热门产品也会登场跟主角干上一架，或者来两句中文脏话。

性格怪癖的硅谷投资者们从来不按常理出牌。比如身为投资人的Gregory没有正面回答两个投资者1500万美元的借款，而是开始讨论汉堡王上芝麻与蝗虫的问题，通过印度尼西亚芝麻期货轻松套来1500万美元帮助投资者度过难关。

甚至，程序员们能够通过不可描述的事情，理解出全新的压缩算法。

理查德和大反派盖文经历了失去领导身份，像乔布斯一般被扫地出门。印度高级程序员迪内希则因为颇具争议的工作签证倍感头疼。所幸编剧们对主角仍然充满善意，在季尾紧要关头给足正能量神转折，帮助PiedPiper顺利进入下一季。

剧中的互联网品位同样也捉摸不透，尽心准备的社交网络可能无人问津。无心插柳的秃鹫蛋孵化直播却成为爆款。

第五季结尾，PiedPiper正式走上了虚拟货币的不归路。而仅仅一年多时间，虚拟货币大批消亡，新一季PiedPiper的员工们注定再次痛苦求生，但留给他们的时间，仅剩下7集。

《硅谷》始终没有完全脱离现实，从开头动画的建筑更新，再到现实中正儿八经建立PiedPiper网站和博客，主创们不遗余力打造了一个融合了现实和荒谬剧情世界的每一个细节。

完结之后

在观众审美疲劳之前完结故事是HBO编剧惯用手法之一。没有像《权利的游戏》那般沉重的宫斗偶像包袱，《硅谷》任何无厘头的发展都可以归结为硅谷技术男们跳跃思维的结果。

即使在现实中，剧中一些演员仍然在硅谷有自己的一席之地，其中最出名的房东埃尔利赫扮演者T·J·米勒参与了TechCrunch科技博客颁奖典礼，担当主持。呆萌的大头扮演者乔什·布雷纳则本来就是哈佛大学的荣誉毕业生。

在故事中，编剧们为了增加故事临场感而发明了一套维斯曼评分标准，判断压缩算法效率如何，拿下博士学位的编辑为其发表了一篇长达12页的数学分析论文。最终这套评分标准确实在显示评判中付诸实践，引入课堂。

而看似酷炫的系统构架师吉菲尔则真的是演员，活跃在电影和电视剧之间，例如在漫威电影《蜘蛛侠：英雄归来》中扮演彼得·帕克的辅导老师，一脸老实憨厚的样子。

《硅谷》的故事完结，不会阻止现实中的硅谷大佬们继续影响世界。兴许硅谷黑历史可以再攒一攒，作为IT领域的是非之地，衍生出新剧毫无压力。毕竟像主角理查德这样的在硅谷一抓一大把的技术男，故事可是说不完的。