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蜂鸟配送品牌升级为"蜂鸟即配" ，将开放给全行业

2019-6-5 14:45:34来源：新浪科技作者：何畅责编：懒猫/实习评论：

6月5日下午消息，蜂鸟即配智慧配送行业战略峰会今日举办，蜂鸟配送品牌正式升级为“蜂鸟即配”。

阿里巴巴集团合伙人、阿里巴巴本地生活服务公司总裁王磊强调了蜂鸟在三四线城市的进展，今年起，蜂鸟具备了全国性的配送网络。全面融入阿里巴巴集团生态系统后，进行了一系列整合，与商超品牌保持联动，服务于包括大润发、星巴克、天猫小店、阿里健康等各个领域合作伙伴的即时配送，在这一过程中沉淀了服务于不同行业的能力。王磊认为，在这个时间点，蜂鸟已具备全国性的网络，以及服务各行业的能力，可以开放给客户、全行业。

不久前的2019全球智慧物流峰会上，阿里巴巴集团CEO张勇表示，未来的物流一定是从数字化到数智化。王磊认为，数智化也在蜂鸟的发展中得到了充分体现。他介绍，调度系统去年已全部切换为智能化系统，目前还在持续升级，除此之外，从餐箱到耳机等新装备也实现了智能化。在他看来，这些不只是设备的升级，更是阿里巴巴整个经济体的打通。

饿了么联合创始人兼首席运营官康嘉称，配送这个行业是从餐饮外卖出发的，但到今天，无论是商超、果蔬等都成为即时配送的对象。随着服务边界的不断拓展，未来将是万店即配的时代，灵活高效的物流一定会助推商流。

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