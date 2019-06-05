京东物流23座亚洲一号投入运营，未来五年将在30余城市陆续建造

6月5日消息，618全球年中购物节期间，京东物流启用亚洲电商物流领域规模最大的智能物流仓群，全国23座亚洲一号智能物流园区投入运营，未来五年将在30余城市陆续建造。截止到现在，京东物流智能物流园区建设已经形成北京、上海、广州、成都、武汉、沈阳、西安和杭州为中心的八大物流枢纽。

根据官方公布的数据显示，目前，所有亚洲一号单体仓库的订单日均处理能力在10万以上，广州、武汉、昆山等智能仓库的日处理能力在百万量级。无论是自动化立体仓库、地狼仓、天狼仓、智能分拣机，其运营效率均是传统仓库的至少3倍以上，一些应用成熟的机器人，自动打包机的订单处理速度更是传统仓库的5倍以上。

同时，软件方面，智能排产由“智能大脑”统筹计算每个订单的生产和配送时间，对订单的处理进行优化组合，该功能将仓内自动组单的占比提升至73%，组单合理性和出库效率大幅度提升。据统计，智能排产的功能上线以来，京东物流的大促催单率同比下降8.2%，商品经济损失减少约6000万元。

“精卫推荐”则是京东物流在包装耗材推荐方面的一项应用，可以根据不同订单类型自动计算与商品最匹配的耗材型号，确保纸箱、手提袋的精确使用。数据显示，2019年3月，北京某3C仓库，通过“精卫推荐”进行的耗材推荐准确率在96.5%以上；在拣货路径优化方面，“智能大脑”通过蚁群算法计算出从主通道不同入口进入到复核台的所需商品的最短拣货路径，减少员工无效拣货路径。

另外，京东方面透露，目前，京东物流共培养了近500名高端技术人才和工程师，在不到3年的时间里，他们从入门级的技术人员成长为物流精英，也为亚洲一号、天狼仓、地狼仓、无人仓、无人分拣中心的高效运营提供了强有力的基础，进而间接推动京东的智能物流用5年时间走过了别人40年的发展历程。