诺基亚实现了高达550Gb/s的数据传输速率，创欧洲纪录

诺基亚携手意大利电信(TIM)，利用诺基亚PSE-3芯片组，在长350多公里的罗马-佛罗伦萨段骨干网上，实现了高达550Gb/s的数据传输速率，创下欧洲最高纪录。

PSE-3芯片组是首个实现PCS技术这一复杂信号处理算法的相干数字信号处理器，可使任意距离的网络实现最高的传输容量。本次重大突破使当前网络带宽增加了两倍，并将随着5G的到来，为客户提供最高效的连接，不仅能够满足持续增长的超宽带流量，还能够确保网络的可靠性和安全性。

意大利电信(TIM)骨干网是基于诺基亚最新一代1830PSS的波分复用（WDM）网络，全自动化运行，目前可在1800公里和800公里的距离上分别实现100 Gb/s和200 Gb/s的数据传输速率。该骨干网所覆盖光缆总长达16000多公里，与意大利国内65处POP（入网点）相连接，去年传输数据流量超过9000PB，相当于20亿张DVD的容量总和。

TIM首席技术官兼首席创新官Elisabetta Romano表示：“TIM长期致力于开发创新解决方案，以确保交付高质量的网络和最佳客户体验。本次试验创下欧洲最高记录，确立了TIM在技术上的领导地位，并印证了我们的一贯承诺。为此，我们感到十分自豪。这一突破使当前的数据传输速率实现了三倍的提升，表明TIM拥有最先进的网络基础设施，能够提供全新的数字服务和平台，且有利于发展5G。”

诺基亚光网络部负责人Sam Bucci表示：“我们很荣幸与意大利电信保持了多年的合作伙伴关系，并有机会在其最重要的传输网络上验证了我们的PCS技术。



