E3 2019备考大纲划重点：谷歌挑战全世界

索尼缺席E3 2019，PS5消息已经放出，明显一幅要憋大招留到明年的模样（其实是《死亡搁浅》大招已经放好了），三巨头突然消失一个，考试大纲直接作废三分之一，那今年的E3还要怎么备考？不急，用云游戏填补一下。接下来笔者就带各位一个萝卜一个坑，数一数E3 2019上那些要登台的大户，肥宅高考，都准备好做笔记没！

Google

在GDC 2019上公布Stadia云游戏服务之后，Google就算是正式踏入游戏圈了，参加E3也顺理成章，那么这次E3他们的主要任务就是把GDC 2019上没讲完全的话给补完，展示出自己挑战全世界所应有的攻势和力量。

但Google不一定非得要等到6月11日开展才公开进一步的消息，它选择在美国东部时间6月6日12点，也就是我们这的端午节凌晨就召开首个Stadia Connect直播发布会，如果你真的十分关心他家的云游戏平台能给整个业界带来什么影响，那可要辛苦了。

根据Google在YouTube频道上的描述，本次Stadia Connect它将会透露一些新的有关Stadia的“新闻、活动、新游戏阵容和增值功能”。我们目前已经知道Stadia承诺会给没有高端PC和游戏主机的玩家带来4K HDR@60fps的基础游戏体验，并将在未来把这个标准提高到8K@120fps。

目前有关Stadia游戏阵容部分，除了3月份展示的《刺客信条奥德赛》以及《DOOM Eternal》之外还没有其他任何提前泄露，我们目前也仅知道它正在建立自己的游戏工作室，但什么时候能玩到Stadia，究竟有多少款游戏可玩，开销如何，延迟表现等等，希望Google能在Stadia Connect上给个准。

微软

微软的展场为本节E3最大，由于内容众多，外界普遍认为微软E3 2019上的内容展示将会超过两个小时。他们的直播发布活动将会在美国东部时间6月9日下午4点进行，差不多是我们这的6月10日早上。

我们预测，微软E3展前发布的主要内容主要会集中在三个方面，第一个是自己的xCloud云游戏平台，微软此前已经公开演示过xCloud推流手机玩地平线4的实况，目前已经有不少开发商如Capcom正在xCloud上测试和适配云游戏，再加上微软此前提出今年要面对大众开放体验的承诺，E3 2019将是最适合相关细节通报的一次时机，同时也能回击Stadia咄咄逼人的攻势。

第二个是惯例性的游戏播片，《光环无限》和《战争机器5》这种Xbox平台的第一方扛鼎大作肯定要出场，然后是微软去年吃下Ninja Theory、黑曜石娱乐、Compulsion Games和Playground Games等游戏工作室所组建的The Initiative企划必须开花结果公布新作了，而此前微软的XGP登陆Windows 10，Windows 10商店对Win32应用开放等决策是否也会包含这些新作，同样非常值得关注。

由于索尼咕咕，第三方游戏的展示重担也就落到了微软身上，像《赛博朋克2077》、《无主之地3》、真·《使命召唤：现代战争》重制版之类的大制作应该会出现在微软的播片环节里。

第三么当然就是Xbox的下一代硬件了，索尼已经抢在前头把PS5炒了一通，着眼于2020年换代，微软肯定也要在今年的E3上说些什么才行。目前已知下一代Xbox会以高低配两款的形式分层，类似于本世代Xbox One X和One S的关系，硬件没有过爆料但基本确定还会是x86，如无意外还是AMD提供CPU/GPU。

此外，无光驱版Xbox One S已经试行，而xCloud进入冲刺阶段、XGP的泛化同样也让Xbox硬件更新的重要性有所下降，今年E3微软打算在主机上用多大力其实也是个问题。

Bethesda

杯赛最近一年没摊上什么好事，主要还是《辐射76》翻车翻得厉害，自己转型做平台也摔了跟头，更重要的是随着《辐射4》开始自己这种想要当甩手掌柜，把丰富游戏内容的工作抛给玩家和MOD制作者的偷懒想法引发玩家不满的声音越来越大，迫使它自己的第一方开发BGS今年得面壁思过。

也就是说，E3 2019上不要期待杯赛填去年新开的《Starfield》和《上古卷轴6》两个巨坑，反倒是要期待一下MachineGames的《德军总部：新血脉》和id Software的《DOOM Eternal》这种射爆游戏，《狂怒2》上个月已经出了，口碑一般，留给它的只有DLC的操作空间了。

杯赛的展前发布会紧跟微软脚步，我们6月10日中午可以看到。

育碧

阿育因为近来在刺客信条系列和拆迁六队的运营上做得不错，所以今年E3的游戏阵容耍起来就比杯赛要有力量得多，顺便也还可以给各方面表现优秀的《刺客信条》系列放个假。

E3 2019的育碧展前发布会将会集中在《Skull & Bones》开放世界海盗游戏，《超越善恶2》、以及前两天才刚泄露消息的《看门狗》系列的第三作《Watch_Dogs Legion》，世界观设定在脱欧后的英国，说是能让玩家以NPC的视角进行游戏……此外刚刚干完《全境封锁2》的Massive Entertainment应该也会有个《阿凡达》的改编游戏。

阿育在今年春节的时候曾说，2019年到2020年3月他们要发三到四款3A作品，看看上面这些，大家自由想象吧。育碧E3 2019展前发布会会在美国东部时间6月10日下午4点开始，我们这的11号早上7点。

Square Enix

自去年参加E3后，SE似乎上了瘾，今年还要用JRPG阵容来缓和一下E3的欧美主旋律，它占据了索尼以往的发布会时间段，美国东部时间6月10日下午9点开始，我们这的11号中午12点。不过它并未给出一个大概的游戏阵容参考，我们猜测，缺席了去年E3的《最终幻想7》重制版将会在E3 2019上在对公众再播一段新片。

或者，它也会照顾欧美玩家的口味，把旗下那个复联的游戏也公开公开吊吊胃口。

任天堂

任天堂的动作比我们想象中的还要紧凑，今晚《精灵宝可梦：剑》和《盾》的直面会就开始播送，好方便它11号晚上的E3 2019主场直面会能更集中精力对付宝可梦以外的游戏。

老任比较实诚，在直面会开始之前就已经把游戏阵容全盘托出了，反正也没有什么好保密的。比较受期待的作品有《火焰纹章：风花雪月》、《超级马里奥制造2》、《塞尔达传说：林克觉醒》、《Astral Chain》等等。同时它也会按照惯例在E3 2019上举办树屋直播环节，希望获取一些额外信息的朋友可以多加关心。

至于下一代Switch主机还是不要抱有幻想比较好，任天堂已经把话说死今年E3会“完全专注于软件和今年的游戏发布阵容”——假如你不关心它的硬核电竞《明星大乱斗》和《喷射军团2》大赛的话，也就是如此了。

其他

EA本体不会出现在洛杉矶，它反而通过个EA Play的试玩直播活动来取代新闻发布，主要包含的游戏有叙事型RPG《星球大战：没落绝地教团》、团队生存射击《Apex英雄》、大型战场对战射击《战地V》以及大量EA Sports的年货更新如《FIFA20》和《Madden NFL 20》。活动持续8号9号两天。

至于喜欢跟主流唱反调的Devolver，如果妖娆的你喜欢画风和思路清奇的独立游戏，它的发布内容说不定能让你眼前一亮。锁定6月11号中午的时间吧。

另一家不那么和游戏直接沾边的公司，AMD也会借机E3 2019进一步公布Computex 2019发布了一半的Navi架构新显卡Radeon RX5700的相关信息，不过你想要第一时间得知的话，6月11号得6点前起床了。