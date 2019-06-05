小米生态链Oclean X电动牙刷发布，多了块屏幕

6月5日下午消息，作为小米生态链的中多个电动牙刷品牌之一，Oclean正式召开发布会，推出新品Oclean X。产品的最终定价为299元，并且在6月6-20日的众筹期间还有众筹价格249元。

Oclean X众筹价249元

首先，小米优品饮食洗护事业部总经理孔祥宣上台做了宣讲，称平台以“精品”为筛选标准，打造过不少爆品，而性价比则只是一个附加属性。顺带点出了发布会主题：Oclean新品电动牙刷。

发布之初，Oclean先介绍了目前的市场大环境。从2016年开始，电动牙刷行业每年的销售额增长都超过90%，预计2019年的增长则会达到100%。但同时如今也面临一些问题：OEM公版的贴牌产品很多，199元廉价设备井喷，但体验不好。虽然市场流量很大，但并不健康。

电动牙刷行业迅速增长

讲这些自然是为了对比。根据现场官方的说法，Oclean拥有从终端产品再到云端服务的全部开发能力，比如结构设计、功能研发以及UI交互等等。同时根据现场公布的数据，Oclean在全行业专利数排名第一，占全行业专利数的2.8%。

盖得口腔则负责了现场的健康科普部分。并且提出了一个观点：大部分人只是看上去在刷牙。言外之意，刷牙不科学影响刷牙的质量，譬如左右侧用力不同，有半侧做的清理很少，而Oclean则会针对你的施加用力做均匀的震动调整。

简而言之就是：运用技术来更好地改变刷牙体验和效果，而不只是能震动。对此Oclean提出的是智能化、定制化和快捷化的概念。

屏幕教你刷牙

这也是Oclean X有块屏幕的理由，能设置好刷牙的模式、提醒刷头需要更换、提醒你局部刷牙用力不够需要调整，监测刷牙盲区。通过每分钟监测1500次刷牙姿势，生成每一次刷牙的数据报告，并在App端有详细的讲解。

另外一个功能在刚刚有过透露——Oclean X能智能的分配施加力度，当用力过重的时候会降低力度，用力不够时会自动增加力度，相当于自动变速。并且针对入门用户还能提供更轻柔的档位，总共的档位共有32级。

其余方面，针对充电底座潮湿、充电底座空间占用、无线充电布线费劲等问题，将充电底座和收纳整合为壁挂式。牙刷支持2小时快充、能达到30天的理论待机时长。

发售部分，Oclean X的最终定价为299元，并且在6月6-20日的众筹期间还有众筹价格249元。

新浪数码点评：

毫无疑问，前几年用低价时长的野蛮增长，电动牙刷在国内一线城市确实达到了高速普及。但相应的，因为缺少较多的牙齿清洁科普，国人在刷牙，以及如何正确使用电动牙刷刷牙这事上都做得不够。因此从这个角度，是否增加一块屏幕不是很重要，但更细致的科普与交互确实是有意义的。