超算在太空中会很脆弱吗？美国企业做了一年半实验

6月5日消息，据The Verge报道，在国际空间站上停留了一年半之后，惠普企业公司（HPE）制造的“太空超级计算机”（Spaceborne Computer）现在重新回到了地球，该公司准备对这台机器进行严格测试。最终，HPE想知道这台机器在轨道上的磨损程度，以便制造将来能够用于执行月球和火星太空任务的超算。

▲国际空间站模型中的HPE太空超算原型

HPE为这项太空超算实验设定了明确的目标，即为地球上使用制造的普通商用超算能否在太空中运行？超算可能是航天器上的宝贵资产，但太空环境也可能是这类机器无法正常工作的地方。在地球厚厚的保护大气层之外，设备会受到来自太空宇宙射线和太阳粒子的高水平辐射。国际空间站上的机器也会经历能量和温度波动，从而导致电子设备损坏。

由于这些极端的环境因素，被送往太空的电脑和其他电子产品通常都配备了额外的保护硬件。但是这样做既昂贵又耗时，为此HPE决定用软件来加强太空超算。该公司太空超算中装有特定的软件，可以检测机器的各种参数，如功率、温度、电压等，看它们是否超出正常范围。

然后，计算机将采取必要的预防措施（如关机），以避免及其受到任何灾难性的损害。HPE高性能计算技术官员马克·费尔南德斯（Mark Fernandez）在接受采访时表示:“有时候，我们无法正常操作超算，我们会说：‘好吧，我宁愿无法在短时间内操作，也不愿超算失败并被摧毁。’然后当超算重新上线后，我们可以继续此前的研究。”

HPE最初于2017年8月将其超算发射到国际空间站，主要目的是在太空中检查太空超算的某些标准，看看其各种组件是否正常工作。费尔南德斯说，这个目标已经实现。他说：“我们克服了所有质疑。我们在一年多的时间里成功地完成了基准测试，业内每个人都对此印象深刻。”

但是由于国际空间站上某些日程安排方面的改变，迫使这台超算在空间站停留的时间比预期的要长，这也使得HPE能够突破它所能做的极限。在延长停留期间，这台计算机为美国宇航局兰利研究中心（NASA Langley）运行一个程序，测试太空船进入地球大气层并下降到地表时用于导航的软件。

美国当地时间周一，这台太空超算搭载SpaceX的龙飞船返回地球。现在，运载这艘飞船及其有效载荷的船已经靠岸。这台超算将是龙飞船返航时最后带回的东西，HPE将于7月8日在德克萨斯州休斯顿接收到它。在那里，HPE将对电脑进行分析，并记录下所有失效的部件，以及它们看上去有多“老旧”。费尔南德斯称：“因为这些超算部件已经在太空中停留了一年多时间，它们的年龄看起来和地球上同类产品相同吗？亦或是看起来更老?”

基于工程师们的发现，HPE将把这些信息用于下一代太空超算中。费尔南德斯说，该公司还没有和任何人谈过在实际太空任务中使用超算的问题，但是他希望HPE能够把这项技术应用到未来任务中。能够在超算上运行软件并实时处理数据，对于距离地球越远的宇航员来说尤其有用，因为他们与地面控制中心的通信可能会大幅延迟。

如果超算不需要配备太多的重型设备，那么带着它去月球或火星旅行就更有可能实现了。费尔南德斯指出:“你今天在地面实验室设计的任何实验，都可能使用相对较新的计算机系统，而这恰恰是我们希望能够在火星任务中携带的东西。”